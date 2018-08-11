Смертельное ДТП на Запорожье: очевидец рассказал подробности страшной аварии

Ужасное ДТП на Запорожье, в результате которого погибли 6 человек, скорее всего произошла по вине водителя грузовика. Очевидец, который ехал в автомобиле позади маршрутки, рассказал детали инцидента.

Об этом свидетель ДТП рассказал в комментарии изданию "Акцент".

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Трагедия произошла на въезде в Каменское со стороны Васильевки. Этот спринтер ехал впереди меня. Впереди был уже знак "Каменское" и спуск с легким поворотом влево, все машины в том числе и маршрутка, которая ехала впереди, и я сбросили скорость и катились. Камаз ехал по встречке, ему нужно было идти немного вправо там, но получилось, не знаю по какой причине, водитель уснул или еще что, он пошел по прямой и зацепил маршрутку в ее левый бок,

– рассказал очевидец.

По его словам, ДТП произошло прямо перед знаком "Каменское", маршрутка ушла на бок и перевернулась, а КамАЗ по прямой съехал в кювет.

"У меня было достаточное расстояние для маневра, но все равно пришлось оперативно реагировать и объезжать его по встречной", – рассказал свидетель.

По его словам, водитель маршрутки, как и другие участники движения остановились и начали быстро оказывать помощь пассажирам маршрутки. В частности, выбивали и выдавливали стекло, открывали заднюю дверь, чтобы можно было быстро извлечь пассажиров, поскольку был риск возгорания микроавтобуса и взрыва.

Впоследствии начали приезжать кареты скорой помощи и машины ГСЧС.

Напомним, трагическое ДТП произошла 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков–Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.