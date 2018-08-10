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Ужасная авария на Запорожье: количество жертв возросло, открыто уголовное производство

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Ужасная авария в Запорожье
Ужасная авария в Запорожье / Фото Наш Город

В смертельном ДТП, которое произошло 10 августа на Запорожье, погибли 6 человек, из которых 5 – дети. Травмированы в результате аварии 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Напомним, ранее 24 канал сообщал о 5 погибших. ДТП произошло 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа.

Полиция выяснила, что водитель маршрутного такси осуществлял нерегулярные перевозки. Во время аварии в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров. С водителем грузового автомобиля "КамАЗ" проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения,
– сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.


Фото с места смертельного ДТП на Запорожье

Теги: Жертвы Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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