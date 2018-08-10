На Запорожье грузовик протаранил маршрутку с отдыхающими: среди погибших дети (18+)
Смертельная авария произошла на Запорожье на трассе Харьков – Симферополь. Маршрутку с отдыхающими протаранила грузовик.
Как пишут местные СМИ, авария произошла примерно в 14:00 вблизи села Каменское.
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Микроавтобус ехал из курортной Кирилловки в областной центр и был переполнен людьми.
ДТП с погибшими произошло на Запорожье
Известно, что Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком. Удар был настолько мощным, что микроавтобус перевернулся на крышу и оказался в кювете.
Люди возвращались из курортной Кирилловки
Сообщается о как минимум 5 погибших, среди которых и дети.
Маршрутка с отдыхающими столкнулась с грузовиком
В ГСЧС области подтвердили, что в аварии погибли четверо детей и один взрослый. Точной информации о количестве пострадавших пока нет.
Смотрите видео с места аварии в Запорожье:
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее, 10 августа стало известно, что на Полтавщине Mercedes влетел в остановку, в результате чего погиб человек.