На Запорожье грузовик протаранил маршрутку с отдыхающими: среди погибших дети (18+)

Смертельная авария произошла на Запорожье на трассе Харьков – Симферополь. Маршрутку с отдыхающими протаранила грузовик.

Как пишут местные СМИ, авария произошла примерно в 14:00 вблизи села Каменское.

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Микроавтобус ехал из курортной Кирилловки в областной центр и был переполнен людьми.



ДТП с погибшими произошло на Запорожье

Известно, что Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком. Удар был настолько мощным, что микроавтобус перевернулся на крышу и оказался в кювете.



Люди возвращались из курортной Кирилловки

Сообщается о как минимум 5 погибших, среди которых и дети.



Маршрутка с отдыхающими столкнулась с грузовиком

В ГСЧС области подтвердили, что в аварии погибли четверо детей и один взрослый. Точной информации о количестве пострадавших пока нет.

Смотрите видео с места аварии в Запорожье:

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее, 10 августа стало известно, что на Полтавщине Mercedes влетел в остановку, в результате чего погиб человек.