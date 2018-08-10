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На Полтавщине "Мерседес" влетел в остановку: погиб человек (фото)

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На Полтавщине "Мерседес" врезался в остановку: водитель погиб
На Полтавщине "Мерседес" врезался в остановку: водитель погиб / пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

На автодороге Киев – Харьков возле села Попово-Ракита на Полтавщине произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля "Мерседес" въехал в бетонную конструкцию остановки общественного транспорта.

38-летний водитель транспортного средства погиб на месте, передает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

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Автомобиль "Мерседес Бенс", под управлением 37-летнего жителя Полтавы столкнулся с автобусной остановкой. В результате столкновения, водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. 38-летний пассажир "Мерседеса" получил телесные повреждения, его доставили в местную больницу,
– говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

дтпАвтомобиль повалил остановку

дтп"Мерседес" перевернулся после столкновения

дтп
Водитель "Мерседеса" погиб на месте, пассажира доставили в больницу
 

Теги: Новости Украины Новости Полтавы Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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