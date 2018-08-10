На Полтавщине "Мерседес" влетел в остановку: погиб человек (фото)

На автодороге Киев – Харьков возле села Попово-Ракита на Полтавщине произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля "Мерседес" въехал в бетонную конструкцию остановки общественного транспорта.

38-летний водитель транспортного средства погиб на месте, передает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Читайте также: В Подмосковье автобус врезался в толпу людей: видео

Автомобиль "Мерседес Бенс", под управлением 37-летнего жителя Полтавы столкнулся с автобусной остановкой. В результате столкновения, водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. 38-летний пассажир "Мерседеса" получил телесные повреждения, его доставили в местную больницу,

– говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Автомобиль повалил остановку

"Мерседес" перевернулся после столкновения