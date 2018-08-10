На Полтавщині "Мерседес" влетів у зупинку: загинула людина (фото)

На автодорозі сполученням Київ – Харків поблизу села Попове-Рокита на Полтавщині сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля "Мерседес" в'їхав у бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту.

38-річний водій транспортного засобу загинув на місці, передає прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

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Автомобіль "Мерседес Бенс", під керуванням 37-річного мешканця Полтави зіткнувся з автобусною зупинкою. Унаслідок зіткнення, водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. 38-річний пасажир "Мерседеса" отримав тілесні ушкодження, його доправили до місцевої лікарні,

– йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.



Автівка повалила зупинку



"Мерседес" перевернувся після зіткнення