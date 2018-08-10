У Підмосков'ї автобус врізався у натовп людей: 3 осіб у важкому стані (відео)

У підмосковних Митищах у Росії пасажирський рейсовий автобус врізався у натовп людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Постраждали троє жінок, усі вони у важкому стані в лікарні.

Про це інформує "Ехо Москви".

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За попередньою інформацією у автобуса відмовили гальма. Пасажири транспортного засобу не постраждали.

На кадрах відео видно, як люди переходять дорогу по пішохідному переходу, коли в них врізається рейсовий автобус. Він штовхає інший транспортний засіб попереду. Від сильного удару іншу маршрутку відкидає на декілька метрів.

Всі постраждалі – жінки. Вони перебувають у реанімації в лікарні.

Відео наїзду автобуса на людей у Підмосков'ї (18+):