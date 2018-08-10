В аварії на Полтавщині загинула жінка, двоє дітей поранені: фото
У четвер, 9 серпня, близько 16-ї години на дорозі Київ – Харків біля села Олександрівка не розминулися двоє авто.
Про це повідомили у відділі комунікації Полтавщини.
Зокрема в аварії зіткнулися Skoda під керуванням 79-річного чоловіка та "ВАЗ Калина", за кермом якого перебував 32-річний чоловік. Обидва авто рухалися у попутному напрямку з Києва.
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Унаслідок зіткнення на місці події загинула пасажирка ВАЗа – 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Двох дітей 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Деталі аварії з’ясовує поліція.
Аварія на Полтавщині
На Полтавщині в аварії загинула жінка, двоє дітей зазнали поранень
Джерело: 24 канал
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