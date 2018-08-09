У Рахові невідомий на мотоциклі збив маму з немовлям

У Рахові 8 серпня невідомий на мотоциклі збив 25-річну жінку із двотижневим немовлям та їхню 48-річну родичку. З місця події зловмисник втік, залишивши свій транспортний засіб.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Закарпатській області.

Читайте також: Під Дніпром внаслідок ДТП перекинувся автобус: фото та відео

8 серпня, близько 22:00, у Рахові на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії потерпілими стали 2-тижневе немовля, 25-річна мати дитини та її 48-річна родичка. За попередньою інформацією, тяжких травм ніхто не отримав. Наразі дитина проходить медичне обстеження,

– йдеться у повідомленні.

Як вдалося з’ясували правоохоронцям, водій незареєстрованого мотоциклу "SABUR", рухаючись по вулиці Богдана Хмельницького, не впорався з керуванням, і наїхав на потерпілих. Він залишив свій транспортний засіб поблизу місця події і втік. Наразі поліція розшукує власника незареєстрованого мотоцикла.

За фактом інциденту поліція вже відкрила кримінальне провадження.