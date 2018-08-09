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В Рахове неизвестный на мотоцикле сбил маму с младенцем

19 Читати новину українською
Злоумышленник оставил на месте ДТП свой незарегистрированный мотоцикл
Злоумышленник оставил на месте ДТП свой незарегистрированный мотоцикл / пресс-служба Нацполиции Закарпатья

В Рахове 8 августа неизвестный на мотоцикле сбил 25-летнюю женщину с двухнедельным младенцем и их 48-летнюю родственницу. С места происшествия злоумышленник скрылся, оставив свое транспортное средство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

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8 августа, около 22:00, в Рахове на улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадавшими стали 2-недельный младенц, 25-летняя мать ребенка и ее 48-летняя родственница. По предварительной информации, тяжелых травм никто не получил. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование,
– говорится в сообщении.

Как удалось выяснить правоохранителям, водитель незарегистрированного мотоцикла "SABUR", двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, не справился с управлением, и наехал на потерпевших. Он оставил свое транспортное средство вблизи места происшествия и убежал. Сейчас полиция разыскивает владельца незарегистрированного мотоцикла.

По факту инцидента полиция уже открыла уголовное производство.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Закарпатья
Источник: 24 канал
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