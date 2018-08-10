В аварии на Полтавщине погибла женщина, двое детей ранены: фото

В четверг, 9 августа, около 16 часов на дороге Киев – Харьков возле села Александровка не разминулись два авто.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Полтавщины.

В частности в аварии столкнулись Skoda под управлением 79-летнего мужчины и "ВАЗ Калина", за рулем которого находился 32-летний мужчина. Оба авто двигались в попутном направлении из Киева.

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В результате столкновения на месте происшествия погибла пассажирка ВАЗа – 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двух детей 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализировали.

Детали аварии выясняет полиция.

Авария на Полтавщине​

На Полтавщине в аварии погибла женщина, двое детей получили ранения