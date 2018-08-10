В аварии на Полтавщине погибла женщина, двое детей ранены: фото
В четверг, 9 августа, около 16 часов на дороге Киев – Харьков возле села Александровка не разминулись два авто.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Полтавщины.
В частности в аварии столкнулись Skoda под управлением 79-летнего мужчины и "ВАЗ Калина", за рулем которого находился 32-летний мужчина. Оба авто двигались в попутном направлении из Киева.
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В результате столкновения на месте происшествия погибла пассажирка ВАЗа – 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двух детей 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализировали.
Детали аварии выясняет полиция.
Авария на Полтавщине
На Полтавщине в аварии погибла женщина, двое детей получили ранения
Источник: 24 канал
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