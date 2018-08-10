В Подмосковье автобус врезался в толпу людей: 3 человек в тяжелом состоянии (видео)

В подмосковных Мытищах, в России, пассажирский рейсовый автобус врезался в толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадали три женщины, все они в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

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По предварительной информации у автобуса отказали тормоза. Пассажиры транспортного средства не пострадали.

На кадрах видео видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезается рейсовый автобус. Он толкает другое транспортное средство впереди. От сильного удара другую маршрутку отбрасывает на несколько метров.

Все пострадавшие – женщины. Они находятся в реанимации в больнице.

Видео наезда автобуса на людей в Подмосковье (18+):