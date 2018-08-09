Сколько пьяных водителей задержали за полгода в Украине: потрясающие цифры

В Украине в 2018 году за первые 7 месяцев было оформлено более 56 тысяч административных протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Патрульная полиция на своей странице в Twitter.

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"За первые 7 месяцев 2018 года по всей Украине оформлено 56 241 административный протокол на водителей за управление в состоянии опьянения (ст.130 КУпАП)!", – говорится в сообщении.

В полиции призывают водителей быть сознательными и ответственными. "Безопасность на дорогах начинается с каждого", – добавили правоохранители.