Скільки п'яних водіїв затримали за півроку в Україні: приголомшливі цифри

В Україні у 2018 році за перші 7 місяців було оформлено більше ніж 56 тисяч адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Про це повідомляє Патрульна поліція на своїй сторінці у Twitter.

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"За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП)!", – йдеться у повідомленні.

В поліції закликають водіїв бути свідомими та відповідальними. "Безпека на дорогах починається з кожного", – додали правоохоронці.

За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП).

Закликаємо водіїв бути свідомими та відповідальними! Безпека на дорогах починається з кожного! pic.twitter.com/I9fOE5lRd2 — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 9 серпня 2018 р.

Нагадаємо, протягом 7 місяців 2018 року відбулось чимало жахливих аварій та ДТП, частина з яких відбулась через керування у нетверезому стані.