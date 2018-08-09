Скільки п'яних водіїв затримали за півроку в Україні: приголомшливі цифри
В Україні у 2018 році за перші 7 місяців було оформлено більше ніж 56 тисяч адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані.
Про це повідомляє Патрульна поліція на своїй сторінці у Twitter.
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"За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП)!", – йдеться у повідомленні.
В поліції закликають водіїв бути свідомими та відповідальними. "Безпека на дорогах починається з кожного", – додали правоохоронці.
Нагадаємо, протягом 7 місяців 2018 року відбулось чимало жахливих аварій та ДТП, частина з яких відбулась через керування у нетверезому стані.
Джерело: 24 Канал
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