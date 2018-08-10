На Запоріжжі вантажівка протаранила маршрутку з відпочивальниками: серед загиблих – діти (18+)
Смертельна аварія сталась на Запоріжжі на трасі Харків – Сімферополь. Маршрутку з відпочивальниками протаранила вантажівка.
Як пишуть місцеві ЗМІ, аварія сталась приблизно о 14:00 поблизу села Кам'янське.
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Мікроавтобус їхав із курортної Кирилівки до обласного центру і був переповнений людьми.
ДТП із загиблими сталось на Запоріжжі
Відомо, що Mercedes Sprinter зіткнувся із вантажівкою. Удар був настільки потужним, що мікроавтобус перевернувся на дах і опинився в кюветі.
Люди повертались з курортної Кирилівки
Повідомляється про щонайменше 5 загиблих, серед яких і діти.
Маршрутка з відпочивальниками зіткнулась з вантажівкою
У ДСНС області підтвердили, що в аварії загинуло четверо дітей і один дорослий. Точної інформації про кількість постраждалих поки немає.
Дивіться відео з місця аварії на Запоріжжі:
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Раніше 10 серпня стало відомо, що на Полтавщині Mercedes влетів у зупинку, внаслідок чого загинула людина.