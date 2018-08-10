Жахлива аварія на Запоріжжі: кількість жертв зросла, відкрито кримінальне провадження

У смертельній ДТП, що сталася 10 серпня на Запоріжжі, загинуло 6 людей, з яких 5 – діти. Травмовано в результаті аварії 12 осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв про 5 загиблих. ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі.

Зараз на місці дорожньо-транспортної пригоди працює посилена слідчо-оперативна група.

Поліція з'ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів. З водієм вантажного автомобіля "КамАЗ" проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом відносно нього буде обрано міру запобіжного заходу,

– повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Фото з місця смертельної ДТП на Запоріжжі