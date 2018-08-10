18:35
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жахлива аварія на Запоріжжі: кількість жертв зросла, відкрито кримінальне провадження

237 Читать новость на русском
Жахлива аварія на Запоріжжі
Жахлива аварія на Запоріжжі / Фото Наше Місто

У смертельній ДТП, що сталася 10 серпня на Запоріжжі, загинуло 6 людей, з яких 5 – діти. Травмовано в результаті аварії 12 осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Читайте також: Скільки п'яних водіїв затримали за півроку в Україні: приголомшливі цифри

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв про 5 загиблих. ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі.

Зараз на місці дорожньо-транспортної пригоди працює посилена слідчо-оперативна група. 

Поліція з'ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів. З водієм вантажного автомобіля "КамАЗ" проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом відносно нього буде обрано міру запобіжного заходу,
– повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


Фото з місця смертельної ДТП на Запоріжжі

Теги: Кримінальні новини Новини Запоріжжя Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити
Настя Сукач
Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії
сьогодні, 17:30 Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії
Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
сьогодні, 17:12 Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
Блог Соцмережі
Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен
сьогодні, 16:02 Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сьогодні, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
 31 березня , 17:52
У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна
 4 січня , 23:51
В Італії з ножами напали на вболівальників київського "Динамо"
 23 листопада 2016 , 15:08
Наїзд на людей у Німеччині: з'явились перші деталі
 7 квітня , 21:46
Міліція відкрила понад 400 проваджень про порушення на місцевих виборах
 28 жовтня 2015 , 17:20
Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
 30 вересня 2016 , 19:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук