У смертельній ДТП на Рівненщині один водій згорів, інший – у реанімації
На Рівненщині у Дубенському районі сталася смертельна ДТП: у результаті зіткнення двох автомобілів один водій згорів, інший – у реанімації.
ДТП сталася у суботу, 11 серпня, близько 06:20 години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
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Водій автомобіля "DAF 95", рухаючись у напрямку Львова, у селі Птича допустив зіткнення із автомобілем "ГАЗ" (молоковоз) під керуванням 41-річного жителя села Стара Носовиця Дубенського району, який виїжджав із другорядної дороги,
– йдеться у повідомленні поліції.
Унаслідок зіткнення вантажівка "DAF" загорілася. У пожежі загинув і її кермувальник. Ще один водій вантажівки, 41-річний мешканець Житомирської області, не постраждав.
Водія молоковоза попередньо із термічними опіками 20 % тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медзакладу.
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу оперативно ліквідували.
Рух на цій ділянці ускладнено. Поліцейські організували об’їзд для легкових автомобілів, вантажні – чекають.
Наслідки ДТП на Рівненщині
Рух на цій ділянці ускладнено