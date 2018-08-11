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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У смертельній ДТП на Рівненщині один водій згорів, інший – у реанімації

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Фото з місця ДТП на Рівненщині
Фото з місця ДТП на Рівненщині / Фото прес-служби поліції

На Рівненщині у Дубенському районі сталася смертельна ДТП: у результаті зіткнення двох автомобілів один водій згорів, інший – у реанімації.

ДТП сталася у суботу, 11 серпня, близько 06:20 години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

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Водій автомобіля "DAF 95", рухаючись у напрямку Львова, у селі Птича допустив зіткнення із автомобілем "ГАЗ" (молоковоз) під керуванням 41-річного жителя села Стара Носовиця Дубенського району, який виїжджав із другорядної дороги,
– йдеться у повідомленні поліції. 

Унаслідок зіткнення вантажівка "DAF" загорілася. У пожежі загинув і її кермувальник. Ще один водій вантажівки, 41-річний мешканець Житомирської області, не постраждав.

Водія молоковоза попередньо із термічними опіками 20 % тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медзакладу.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу оперативно ліквідували.

Рух на цій ділянці ускладнено. Поліцейські організували об’їзд для легкових автомобілів, вантажні – чекають.


Наслідки ДТП на Рівненщині 


Рух на цій ділянці ускладнено
 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Рівне
Джерело: 24 Канал
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