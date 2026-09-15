Согласно заключению независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного браслета может представлять угрозу для жизни и здоровья Андрея Ермака. Это стало одним из оснований, по которым ВАКС отказался продлевать данное процессуальное обязательство.

Какие ограничения остаются в силе

В то же время, следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил еще на 60 дней действие процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса Президента Украины.

Так, он должен:

по требованию приходить к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не уезжать за пределы определенных населенных пунктов;

сдать на хранение паспорта и другие документы, дающие право выезжать из Украины.

Также ему запрещено общаться с определенными судом людьми, в том числе другими подозреваемыми и свидетелями относительно обстоятельств уголовного производства.

Напомним, что Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли всю сумму залога – 140 миллионов гривен. Утром 18 мая Ермака освободили из-под стражи.

Бывший руководитель Офиса президента подозреваемый по делу о вероятном отмывании около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине. По версии следствия, к схеме также могут быть причастны бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышев.