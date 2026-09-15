За висновком незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров'я Андрія Єрмака. Це стало однією з підстав, через які ВАКС відмовився продовжувати цей процесуальний обов'язок.

Які обмеження залишаються чинними

Водночас слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив ще на 60 днів дію процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України.

Так, він має:

на вимогу приходити до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

не виїжджати за межі визначених населених пунктів;

здати на зберігання паспорти та інші документи, які дають право виїжджати з України.

Також йому заборонено спілкуватися з визначеними судом людьми, зокрема іншими підозрюваними та свідками, щодо обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли всю суму застави – 140 мільйонів гривень.

Вранці 18 травня Єрмака звільнили з-під варти.

Колишній керівник Офісу Президента є підозрюваним у справі про ймовірне відмивання близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині. За версією слідства, до схеми також можуть бути причетні бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.