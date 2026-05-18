Охранников, которые забирали Ермака из СИЗО, ранее охраняли Зеленского, – "СлідствоІнфо"

В понедельник, 18 мая, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО. В этот момент его сопровождали охранники, которые до недавнего времени появлялись на публике как охранники государственных мероприятий с участием Владимира Зеленского.

Об этом сообщают журналисты "Слідства.Інфо".

Читайте также Кто внес оставшуюся часть залога, чтобы Ермак вышел из СИЗО, – расследование "Схем"

Кто забирал Ермака из СИЗО?

Все трое мужчин еще несколько месяцев назад работали в государственной охране и по крайней мере один из них долгое время охранял Украину Владимира Зеленского.

Речь идет о Андрея Серветника, которого ранее неоднократно видели на публичных мероприятиях с участием главы государства, в частности во время молитвенного завтрака в августе 2025 года.

Сам Серветник в разговоре с журналистами не подтвердил работу в государственной охране и заявил учится в университете. На вопрос о том, забирал ли он Ермака из СИЗО, мужчина не ответил и положил трубку.

Охранник Андрей Серветник / Фото: "Слідство.Інфо"

Еще один фигурант – Владимир Чирочка, который ранее появлялся на фото и видео во время рабочих поездок. В частности, в апреле 2022 года он охранял Ермака во время визита Зеленского в Бучу. Также он присутствовал во время визита Зеленского и Ермака в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года и во время переговоров в 2025.

На звонок журналистов Чирочка не ответил.

Охранник Владимир Чирочка / Фото: "Слідство.Інфо"

Имя третьего мужчины пока не установлено. В то же время он также появлялся на совместных фото с Зеленским и Ермаком. Последние такие снимки датируются концом 2025 года.

Третий охранник / Фото: "Следствие.Инфо"

По данным источника "Слідства.Інфо" в Управлении государственной охраны, охранники, которые сопровождали Андрея Ермака, оставили службу в УГО после его увольнения и сейчас могут предоставлять услуги по охране уже как частные лица.

Напомним, утром 18 мая экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО – после того, как за него внесли залог полную сумму залога.

Известно, что сумма залога за Ермака составляла 140 миллионов. 8 миллионов гривен внесла руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. Еще 6,5 миллиона гривен оплатил адвокат и бывший партнер юридической фирмы Asters Сергей Свириба.

Кроме того, символическую сумму в 666 гривен внес актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Взнос в 30 миллионов гривен сделал бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который публично ситуацию не комментировал и на запросы журналистов не ответил. Также к уплате залога присоединились адвокат Игорь Фомин (5 миллионов гривен) и компания "Миралиф" (9,8 миллиона гривен).

Что известно о деле Ермака?

Вечером 11 мая НАБУ выложило аудиозаписи, которые касаются бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака. Там говорилось о разоблачении организованной преступной группы, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Отмечается, что элитным строительством занимался так называемый проект "Династия" – кооператив, который возводил жилье под Киевом, в Козине.

В тот же день стало известно, что Андрей Ермак получил подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Уже 14 мая Андрею Ермаку была избрана мера пресечения. Суд постановил взять его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога.