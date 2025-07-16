Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Post. Россия продолжает ежедневно обстреливать украинские города, не демонстрируя никакого намерения останавливать свою агрессию.

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Украина просит не только оружие

В этих условиях Украине нужно не только оружие, но и реальное давление на Кремль со стороны мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, спецпредставитель президента США, генерал в отставке Кит Келлог на этой неделе посетил Киев, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии и обсудить с руководством страны потребности украинской армии.

Во время встреч украинская сторона подчеркнула: сегодня нужны не только Patriot или ATACMS, но и политическая воля мира, чтобы заставить Россию почувствовать изоляцию, санкции и поражение на поле боя.

Россия не собирается останавливать свою агрессию. Ежедневно – новые атаки, новые смерти, разрушенные дома, пострадавшие и убитые люди. Необходимо реальное давление на Кремль. В разговоре с NY Post я отметил, что РФ должна почувствовать, что ее путь – это изоляция, санкции, поражение на поле боя. Очень важно, чтобы президент США Дональд Трамп применил давление на РФ, потому что этого боится Путин,

– подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что генерал Келлог получил полные брифинги от украинских военных, разведки и силовиков, встретился с ключевыми заинтересованными сторонами и лично увидел оборонные и технологические возможности Украины – в частности системы противовоздушной обороны и программы беспилотников.

Мы сделали особый акцент на насущной потребности в современной противовоздушной обороне. Россия продолжает усиливать свои атаки на украинские города, и защита неба имеет решающее значение для спасения жизней мирных жителей,

– добавил Ермак.

По его словам, во время визита обсуждали не только оборонительное, но и наступательное оружие, в частности ракеты большой дальности, которые позволили бы Украине уничтожать российскую технику и оружие, применяемое для обстрелов городов.

Ермак отметил, что Украина стремится к миру, но не ценой капитуляции или потери территорий.

Справедливый мир возможен только тогда, когда агрессор заплатит за свои преступления и отступит от террора,

– подытожил глава ОП.

Он добавил, что война России против Украины – это война не только за свободу украинцев, но и за справедливость и безопасность всего свободного мира.