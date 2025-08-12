Во Львовской области тяжело ранили преподавателя Львовского национального университета Андрея Манько. Маму педагога, к сожалению, после телесных повреждений спасти не удалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Манько и полицию Львовской области.

К теме В сети писали, что во Львове в магазине "Арсен" мужчина брал людей в заложники: что говорит полиция

Что известно о трагедии, которая произошла с преподавателем ЛНУ и его мамой?

Андрей Манько 12 августа в своем фейсбуке сообщил, что в его семье произошла страшная трагедия.

На наш дом в селе напали. Маму убили, меня тяжело ранили! Я жив и в больнице! Больше писать не могу, потому что идет следствие,

– написал преподаватель ЛНУ.

Он поблагодарил врачей, что спасли ему жизнь, администрации Львовского национального университета за помощь и поддержку, а всем неравнодушным – за молитвы.

Андрей Манько рассказал о трагедии в его семье / Фото из фейсбука преподавателя ЛНУ

В полиции Львовской области в комментарии 24 Канала подтвердили, что речь идет о преступлении, которое произошло в одном из сел Самборского района 8 августа. Тогда неизвестный через незапертую входную дверь проник в дом и нанес мужчине и его 67-летней маме ножевые ранения.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в доме тело женщины с ножевыми ранениями без признаков жизни и ее сына, у которого тоже были ножевые ранения. Манька после этого доставили в больницу.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 21-летний житель одного из сел Самборского района, и задержали его. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения,

– говорилось в сообщении.

В конце концов правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений – умышленное убийство и покушение на умышленное убийство. Максимальное наказание, что грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы.

Маньку и его маме нанесли ранения в селе в Самборском районе 8 августа / Фото полиции Львовской области

Временная исполняющая обязанности начальника отдела коммуникации полиции Львовской области Алина Подрейко рассказала 24 Каналу, что задержанный мужчина уже находится под стражей.

"Он находится под стражей. Мера пресечения злоумышленнику была избрана, о подозрении ему сообщили, продолжается досудебное расследование", – отметила Подрейко.

Что известно об Андрее Манько?

Андрей Манько является доцентом кафедры туризма Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 2002 – 2005 годах он учился в аспирантуре на кафедре географии Украины Львовского национального университета имени Ивана Франко. 11 января 2011 года защитил диссертацию на тему "Трансформация структуры промышленности Львовско-Волынского угольного бассейна" и получил научную степень кандидата географических наук.

Педагогическую деятельность начал в 2005 году как ассистент кафедры туризма, а с 2012 года занимает должность доцента.

Автор и преподаватель специальных курсов: "Туроперейтинг", "Реклама и информационные технологии в туризме", "Рекламная деятельность в гостинично-ресторанном хозяйстве", "Проектирование и дизайн заведений гостинично-ресторанного хозяйства", "Инфраструктура туризма".

Имеет около 300 научных публикаций.