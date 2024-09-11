В своем судебном иске Портнов требовал удалить его из Реестра предателей, который был создан движением "Честно". Кроме того, экс-депутат просит взыскать в его пользу 240 тысяч гривен.

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Какими будут дальнейшие действия движения "Честно"

Портнов просит суд признать ложной и такой, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию об открытом против него уголовном производстве по статье "Государственная измена" и пособничество российской власти, которая начала войну против Украины.

В то же время движение "Честно" сообщило, что решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому активисты намерены подать апелляцию.

Мы видим попытку масштабного давления на украинские общественные организации и медиа. Интересно, что все решения, вынесенные Печерским судом по искам Портнова, не в пользу журналистов и активистов. "Честно" будет отстаивать свою позицию в апелляции и защищать свободу слова,

– отметила лидер Движения "Честно" Вита Думанская.

В организации отметили, что судьей по этому делу выступил Вячеслав Пидпалый, против которого Высший совет правосудия открыл несколько дисциплинарных производств.

Что известно о Портнове

Андрей Портнов с 2011 по 2014 год занимал должность первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

В 2014 году он покинул Украину и некоторое время проживал в России, а позже в Австрии. Портнов был против Евромайдана и имел отношение к принятию "законов 16 января".

В 2018 году СБУ открыло дело против Портнова по статье "Государственная измена", которое было закрыто 15 августа 2019 года.

В 2019 году Портнов вернулся в Украину. С 2021 года он находится под визовыми и финансовыми санкциями США из-за связи с масштабной коррупцией в Украине. Согласно данным украинских СМИ, Портнов выехал из Украины 3 июня 2022 года.