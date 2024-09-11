У своєму судовому позові Портнов вимагав видалити його з Реєстру зрадників, який був створений рухом "Чесно". Крім того, ексдепутат просить стягнути на його користь 240 тисяч гривень.

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Якими будуть подальші дії руху "Чесно"

Портнов просить суд визнати неправдивою та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію про відкрите проти нього кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" та пособництво російській владі, яка розпочала війну проти України.

Водночас рух "Чесно" повідомив, що рішення суду ще не набрало законної сили, тому активісти мають намір подати апеляцію.

Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. "Чесно" буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова,

– наголосила лідерка Руху "Чесно" Віта Думанська.

В організації наголосили, що суддею у цій справі виступив В'ячеслав Підпалий, проти якого Вища рада правосуддя відкрила кілька дисциплінарних проваджень.

Що відомо про Портнова

Андрій Портнов з 2011 по 2014 рік обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

У 2014 році він залишив Україну і деякий час проживав у Росії, а пізніше в Австрії. Портнов був проти Євромайдану і мав відношення до ухвалення "законів 16 січня".

У 2018 році СБУ відкрило справу проти Портнова за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.

У 2019 році Портнов повернувся в Україну. З 2021 року він перебуває під візовими та фінансовими санкціями США через зв'язок із масштабною корупцією в Україні. Згідно з даними українських ЗМІ, Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.