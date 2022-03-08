Об этом стало известно из нового указа президента. Подписал Владимир Зеленский его еще 7 марта.

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Райкович: Главное задание на должности – оборона границ

Ранее Райкович был мэром Кропивницкого. Он уже публично отреагировал на новую должность, написав, что теперь будет обращаться не только к жителям областного центра, но и ко всей Кировоградщине.

Я оперативно беру управление по области. Главное – оборона границ, потому что вражеские колонны уже пытались ворваться на Кировоградщину,

– подчеркнул новый глава КОВА.

Также он подчеркнул, что для него важна бесперебойная коммуникация с каждым руководителем территории по поводу помощи армии и защиты жителей. Будет, по словам нового главы КОВА, и более качественная работа штаба по приему переселенцев.

Отметим, что ранее должность главы Кировоградской облгосадминистрации занимала Мария Черная. Свой уход она прокомментировала, отметив, что Райкович является "настоящим профессионалом и патриотом края, так что в области будет порядок".

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