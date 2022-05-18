С украинской звездой футбола встретился президент Владимир Зеленский. Политик подчеркнул, что Шевченко имеет огромное доверие на международной арене.

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Андрей своим трудом и спортивными достижениями завоевал огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству,

– отметил президент.

Он убежден, что Шевченко это обязательно удастся.