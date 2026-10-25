"Надеюсь, зрители этого не замечают": ведущий Андрей Штангрет откровенно о курьезах на работе и эфирах после обстрелов

У каждого журналиста есть свой способ рассказывать истории. Для Андрея Штангрета это не только работа перед камерой, но и возможность делиться тем, что его увлекает, – через тексты, беседы и собственные проекты. В то же время вне эфира он вовсе не такой разговорчивый, как можно было бы подумать. Андрей признается, что любит побыть в тишине, обдумать пережитое и побыть наедине со своими мыслями.

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Журналистика давно стала для него чем-то большим, чем просто работа. Здесь есть место и для серьезных разговоров о войне, и для историй, в которых хочется разобраться до мельчайших деталей, и для собственных идей, которые в конечном итоге перерастают в отдельные проекты. А еще – для мечтаний о совершенно другой жизни, где вместо бесконечного потока новостей будут тишина, природа и собственная ферма.

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В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" ведущий Андрей Штангрет рассказал о своем пути в журналистике, работе над собственными проектами, эмоциях, которые остаются после эфиров, и жизни, какой она есть за кадром.

"Приходилось импровизировать": о первых шагах в журналистике и 24 Канале

Еще в школе учительница зарубежной литературы говорила, что с таким голосом Андрей должен был бы стать либо священником, либо радио- и телеведущим. Уже после 11-го класса он точно знал, что хочет учиться в Киеве, хотя родители и не были в восторге от такой идеи. Впереди были учеба в университете, первые попытки работы на телевидении и путь от стажера до ведущего прямых эфиров.

Родители очень не хотели меня никуда отпускать в другой город, ведь это же далеко (я сам из Ивано-Франковска), дорого и вообще как "мамин цветочек" будет жить одна. Однако все сложилось хорошо– с улыбкой вспоминает Андрей.

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Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Тележурналистика", но работать по специальности начал еще на втором курсе.

Первым местом работы стал региональный телеканал "РАИ". Туда Андрей пришел на практику, но, похоже, решил извлечь из нее гораздо больше, чем предусматривала учебная программа. Ему было интересно буквально все, поэтому он постоянно искал возможность научиться чему-то новому.

Я буквально ходил за людьми и просил научить меня, как снимать видео, как управлять режиссерским пультом, как монтировать, как работает звук. И это в конце концов сработало– рассказывает ведущий.

Впоследствии в его профессиональной истории появился телеканал "Апостроф". Андрей пришел туда журналистом, когда телеканал только запускался, а ушел уже ведущим прямых эфиров – в период, когда у YouTube-канала было почти 2 миллиона подписчиков.

Это был интересный опыт с точки зрения развития медиа: ты буквально становишься частью рождения и становления телеканала– говорит Андрей.

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К первому прямому эфиру из студии Андрей готовился в особое для страны время. Он состоялся примерно за неделю до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Формат программы предполагал живое общение со зрителями: люди звонили в студию, задавали вопросы, рассказывали о том, что их беспокоило, а команда обсуждала эти темы с приглашенными гостями.

Перед первым выходом в эфир Андрей, конечно, нервничал. Однако неизвестность оказалась гораздо страшнее самой работы. Только что программа началась, напряжение постепенно спало, и все стало на свои места.

Андрей Штангрет в эфире телеканала "Апостроф" / Скриншот из видео

В темноте больше всего пугает неизвестность, примерно так было и здесь. Когда ты уже там, то не так уж и страшно– вспоминает ведущий.

Этот опыт стал еще одним шагом к работе, в которой важно не только хорошо подготовиться, но и уметь собраться в нужный момент. Ведь прямой эфир не всегда идет по плану, а журналисту приходится быстро реагировать на обстоятельства.

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Между тем предложение присоединиться к команде 24 Канала поступило очень своевременно. О том, что медиа ищет ведущих, Андрею написала его одногруппница, а ныне уже коллега – ведущая эфира Ольга Билан.

Андрей и Ольга в студенческие годы / Фото из личного архива ведущего

Далее последовали собеседование и пробная запись, во время которой будущему ведущему пришлось полагаться не столько на заранее подготовленный текст, сколько на собственную способность ориентироваться в ситуации.

Когда я пришел, то не подготовил текст для пробной записи, пришлось импровизировать, опираясь на то, что прочитал утром. И мне кажется, наоборот, это сыграло мне на руку– рассказывает Андрей.

В конце концов, такая неожиданность могла стать своеобразной проверкой готовности к работе в прямом эфире. Ведущий должен уметь быстро сориентироваться, даже когда что-то идет не по плану. Правда, во время пробной записи нужно было продемонстрировать и умение работать с суфлером. Здесь на помощь пришла Оля Билан, которая поделилась с коллегой собственным текстом, за что он до сих пор ей благодарен.

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С тех пор прошло чуть больше года работы на 24 Канале. Андрей говорит о команде с теплотой и удовольствием, подчеркивая важность людей, с которыми работает каждый день.

"Каждый день – рабочий": о подготовке к эфирам и утренних ритуалах

По мнению ведущего, в журналистике нет четкого момента, когда можно окончательно отложить работу до следующего дня. Даже если в расписании нет эфиров или записей, новости не останавливаются, а вместе с ними продолжается и работа журналиста. Андрей признается: он постоянно читает, слушает и узнает что-то новое, чтобы оставаться в курсе событий.

В день, когда запланирован эфир, к этому добавляется мониторинг информационной повестки дня и подготовка к беседам с гостями. Важно не просто собрать актуальные новости, но и найти темы, которые можно развить в дискуссии и которые действительно имеют значение для общества.

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От этого, кстати, обычно хочется отталкиваться, ведь мы живем в такой период, когда вопросов больше, чем ответов. Надеюсь, хотя бы частично мне удается удовлетворить запрос аудитории– рассказывает Андрей.

Несмотря на постоянный поток новостей, в его утренних эфирах есть место и для музыки. Андрей давно мечтал о собственной коллекции пластинок и теперь постепенно воплощает эту идею в жизнь.

Просыпаешься, готовишь себе кофе, ставишь в проигрыватель пластинку и садишься смотреть, что за ночь произошло в мире– описывает свое утро ведущий 24 Канала.

В его музыкальных предпочтениях есть место разным настроениям и исполнительницам – от " Лэни Дель Рей " до "Ульяны Дель Рей". Андрей не утверждает, что каждое его утро начинается именно так, однако этот ритуал повторяется достаточно часто, чтобы стать особым способом настроиться на день.

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В то же время Андрей стремится выходить в эфир с ощущением полной готовности. Он убежден, что это его зона ответственности, независимо от обстоятельств. Различные ситуации, конечно, случаются, однако именно подготовка помогает чувствовать себя увереннее перед камерой и сосредоточиться на разговоре.

Андрей всегда следит за новостями, чтобы быть готовым к эфирам / Фото предоставлено ведущим

"Чистил зубы и мыл голову на работе": о сложных моментах после обстрелов

Работа ведущего требует постоянно оставаться в информационном контексте. Даже короткая перерыв иногда заставляет заново собирать воедино события, встречи и новости, которые успели изменить повестку дня. Андрей не скрывает, что после дня-другого вне информационного пространства может появиться ощущение, будто ты уже не понимаешь, что происходит вокруг. Правда, обычно вернуться в рабочий ритм удается довольно быстро.

Но самыми тяжелыми для него являются утренние эфиры после российских обстрелов. Когда ночь проходит в укрытии, а оттуда нужно почти сразу ехать на работу, времени на привычные утренние дела просто не остается. В такие моменты приходилось думать не только о новостях и подготовке к эфиру, но и о том, как привести себя в порядок перед камерой.

У меня на такие случаи в рюкзаке всегда есть зубная щетка. Иногда приходилось чистить зубы и мыть голову уже на работе. А ведь еще нужно как-то сохранять внешний вид и концентрацию в эфире, каждый раз думал: "Как я это выдержал"– рассказывает Андрей.

За этой, на первый взгляд, обыденной историей стоит реальность украинских журналистов, которые выходят в эфир после ночей, наполненных воздушными тревогами и обстрелами. Нужно собраться, сосредоточиться на событиях, разговаривать с гостями и доносить информацию до аудитории, даже когда сам еще не успел оправиться после пережитого. Таких утра, по словам ведущего, было немало.

В перерыве между эфирами / Фото из личного архива

Особое место среди эмоциональных моментов в эфире занимают новости о возвращении украинских военных из российского плена. Каждый раз, когда Андрей рассказывает об освобожденных защитниках, его переполняют чувства. Радость от того, что они наконец ступают на родную землю, переплетается с болью от осознания того, через что им пришлось пройти за годы неволи.

С одной стороны, очень приятно, что они наконец вернулись на родную землю. С другой стороны, невозможно представить, что им пришлось пережить за эти годы в плену. Надеюсь, когда-нибудь каждый, кто находится в плену, обнимет своих родных. Очень надеюсь– говорит ведущий.

"Мне было стыдно": о рабочих ляпах и интервью с гостями

Очевидно, что даже опытные ведущие иногда допускают ошибки в прямом эфире. А некоторые из них со временем становятся историями, о которых уже можно вспоминать с улыбкой. У Андрея тоже есть такая история: однажды он провел весь эфир, называя гостя не тем именем.

Был уверен, что его зовут Артем, хотя на самом деле его зовут Артур. Мне было очень стыдно за такой промах и, конечно, я извинился. Сейчас мы вспоминаем это с улыбкой– рассказывает ведущий.

У каждого ведущего случались промахи / Фото из личного архива Андрея

Но если рабочие курьезы со временем превращаются в забавные воспоминания, то некоторые интервью запоминаются прежде всего масштабом подготовки и ответственностью. Одним из таких для Андрея стало интервью сбеседа с соучредителем компании FirePoint Денисом Штилерманом. Это было его первое выездное интервью на 24 Канале, поэтому хотелось, чтобы все прошло как можно лучше.

Подготовка оказалась непростой еще до начала записи. Андрею впервые пришлось пройти многочисленные этапы проверки и контроля безопасности. Он считает такие процедуры вполне оправданными, учитывая специфику работы компании, которая производит дроны и ракеты для Украины.

Не менее серьезно ведущий отнесся и к содержательной части беседы. Производство беспилотников и ракет – сложная тема, требующая понимания технологий, процессов и контекста.

Самому пришлось стать почти экспертом и узнать многое, почему это произошло– вспомнил он.

Полный разговор с Денисом Штилерманом: смотрите видео

"Хотел, чтобы такое было и в Украине": о проекте "Теория Большого Преступления" и написании текстов

Помимо работы в эфире, у Андрея Штангрета есть еще один проект – собственный канал о криминальных историях. Идея его создания возникла не внезапно – по словам ведущего, он вынашивал ее довольно долго.

Жанр "true crime" очень популярен в США и Европе, и мне хотелось сделать что-то подобное для нашей аудитории, потому что спрос есть, и он достаточно большой– рассказывает Андрей.

Так, совместно с 24 Каналом был запущен YouTube-канал "Теория Великого Преступления", где рассказывают о криминальных историях из Украины и мира. Выпуски выходят на двух языках – украинском и английском.

Для ведущего этот формат – возможность не просто пересказывать истории преступлений, но и самому погружаться в обстоятельства загадочных убийств, деятельность серийных убийц и различных сект.

Лично мне это очень нравится, потому что ты как будто сам ведешь расследование загадочных убийств, серийных маньяков или деятельности различных сект– объясняет ведущий.

Съемки видео для "Теории Большого Преступления" / Фото из личного архива ведущего

Интересно, что работа ведущего для Андрея постепенно открыла и другое направление – написание материалов для сайта 24 Канала. Когда-то он не слишком любил писать тексты. По его словам, в период работы журналистом ему было проще выехать на десять прямых включений, чем подготовить один сюжет. Теперь же статьи и колонки стали форматом, который доставляет ему настоящее удовольствие.

Сейчас, когда я готовлюсь к эфирам, в голове параллельно проскакивают мысли: "О, это, наверное, отлично подойдет для сайта"– делится Андрей.

Идеи, которые возникают во время подготовки к эфирам, он обсуждает с руководителем одного из отделов сайта. Вместе они работают над темами и подачей материалов, а коллега помогает с оформлением текстов. Так телевизионная работа нередко становится отправной точкой для новых публикаций.

Больше всего Андрея интересуют военная и международная тематика. Именно в этих направлениях он видит значительный общественный спрос, ведь события на фронте и на международной арене напрямую влияют на жизнь украинцев.

"Зритель не догадывается": о закулисье и ответственности журналиста

В кадре зритель видит ведущего, иногда – журналистов или коллег, которые присоединяются к разговору. Однако за каждым эфиром стоит гораздо больше людей, чем можно увидеть на экране. Кто-то отвечает за звук и изображение, кто-то настраивает свет, планирует участие гостей или следит за тем, как ведущий выглядит в кадре. Андрей убежден, что качественный эфир – это совместная работа команды, результат которой зритель видит уже на экране.

Впрочем, даже слаженная работа команды не может уберечь от всех неожиданностей. Гость может отменить участие в последний момент, суфлер – запнуться, а программа – дать сбой.

Когда зритель смотрит эфир, я надеюсь, он не догадывается, когда что-то идет не по плану. Если зритель смотрит и ничего не замечает, значит, мы хорошо делаем свою работу– говорит Андрей.

Аудитория обычно видит только конечный результат / Фото предоставлено ведущим

Но за техническими нюансами и необходимостью быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства стоит еще одна важная составляющая журналистики – ответственность за информацию, которую получает аудитория.

Андрей убежден, что ведущий должен уметь соблюдать баланс между мнениями, фактами и различными позициями. Особенно важно это стало после 24 февраля 2022 года, когда на фоне полномасштабной войны информационное пространство наполнилось вбросами и ложными сообщениями.

Андрей подчеркивает, что журналисты должны быть источником надежной и правдивой информации. Для этого недостаточно просто прочитать новость или пересказать чужие слова – информацию нужно проверять, а к выводам подходить критически. В то же время он хотел бы, чтобы аудитория также постепенно выработала собственную информационную гигиену.

Всегда думайте о том, что читаете, и трижды подумайте, прежде чем делать какие-либо выводы– призывает ведущий.

"Вне работы я не такой болтливый": о восстановлении сил, увлечениях и мечтах

Можно было бы предположить, что человек, который ведет эфиры и много говорит на работе, такой же разговорчивый и в повседневной жизни. Однако Андрей разрушает этот стереотип. Вне работы он ценит тишину, любит оставаться наедине со своими мыслями и не испытывает потребности постоянно заполнять пространство разговорами.

Я довольно много молчу, молчу и думаю, анализирую. Это помогает упорядочить мысли и не зацикливаться на чем-то одном– признается ведущий.

В свободное время Андрей не такой разговорчивый, как в эфире / Фото из личного архива

Восстанавливать силы после рабочих нагрузок Андрею помогает спорт. Он даже разработал собственную формулу перезагрузки: тренировка в спортзале, пятнадцать минут в сауне, а в завершение – кофе в уютном месте.

Правда, идеальный выходной Андрея может несколько отличаться от представлений его девушки о совместном досуге. Ведущий с юмором описывает их разницу в темпераментах.

Представьте, что вы – активная девушка, которая хочет постоянно куда-то гулять, открывать новые места. И вы живете с парнем, для которого идеальный выходной – это тишина, сон и чтобы его никто не трогал. Вот моя девушка живет с таким– шутит Андрей.

Есть у него и увлечение, которое занимает немало свободного времени, – компьютерные игры. Андрей называет себя заядлым геймером и признается, что любовь к ним частично связана с детством, когда возможностей играть было не так много.

Теперь он может не только посвящать играм свободное время, но и совмещать хобби с работой. Некоторые могут знать его под ником KRAKEN – именно так Андрей выступает, когда присоединяется к работе в качестве ведущего студии аналитики по Dota 2.

Андрей увлекается компьютерными играми / Фото предоставлено ведущим

Но если спорт помогает перезагрузиться, а компьютерные игры позволяют окунуться в другой мир, то мечты Андрея уводят еще дальше от шума большого города. Если бы в его жизни не было журналистики и городской суеты, он, возможно, выбрал бы совсем другой путь – разводил бы овец, обустроил собственную ферму и несколько домиков для отдыха на природе.

Мне кажется, для многих людей это был бы хороший и полезный отдых, а у меня были бы деньги на содержание этой фермы. Кто знает, возможно, когда-нибудь так и будет– делится он.

А пока самая большая мечта значительно проще и в то же время важнее любых планов на будущее. Как и многие украинцы, Андрей хочет наконец-то спокойно пожить – без постоянного чувства тревоги и той реальности, к которой пришлось привыкать после начала полномасштабной войны.

Когда вспоминаешь какие-то события до 2022 года, то кажется, что это было в прошлой жизни. К сожалению, такова реальность– говорит ведущий.

"Я повторяю это постоянно": о том, что важно делать украинцам сейчас

Во время эфиров Андрей Штангрет регулярно возвращается к мысли, которую считает важной для каждого украинца: несмотря на усталость и неопределенность, нужно держаться и поддерживать друг друга. Он подчеркивает, что Россия не отступит сама по себе.

Как это было в начале войны, так остается и сейчас – Силы обороны – это все, что у нас есть– говорит ведущий.

По его мнению, помогать украинской армии, продолжать делать пожертвования и не терять веру в лучшее нужно независимо от обстоятельств. Андрей знает, что украинцы не выбирали эту войну и хотели бы, чтобы она закончилась как можно скорее. Однако пока этого не произошло, важно не позволять трудностям окончательно лишать себя сил.

Ведущий напоминает, что сама способность Украины продолжать борьбу против государства, значительно превосходящего ее по ресурсам, уже является весомым достижением.

И мне очень нравятся слова наших военных: "Нам нужно лишь продержаться на один день дольше, чем противнику". Пусть так и будет– подытоживает Андрей.

Но в каждой истории есть место не только серьезным словам. В заключение ведущий решил выполнить давнее обещание маме: "Когда-то я пообещал ей, что когда дам свое первое интервью, то обязательно расскажу, как я в селе своими же руками разносил куриный помет по огороду, потому что "это же лучшее удобрение". Этот момент настал".