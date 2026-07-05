За пять минут до начала эфира в наушниках Ольги Билан почти всегда звучит музыка. Она сопровождает ее по дороге на работу, играет в гримерке и помогает найти внутренний ритм перед тем, как загорится красная лампа студии.

Через мгновение музыка стихает – и начинаются новости. Уже несколько лет именно так проходят ее дни: мониторинг новостных лент без пауз, прямые эфиры, тяжелые темы, которые порой задевают не только как журналистку, но и как человека.

В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" Ольга Билан рассказала о своем пути на телевидении, работе в новостной студии, команде, без которой не обходится ни один эфир, профессиональном выгорании и вещах, которые помогают находить силы двигаться дальше.

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"Я на своем месте": о моменте, когда Ольга выбрала телевидение

За несколько минут до прямого эфира новостная студия еще выглядит спокойной. Кто-то проверяет ленты, кто-то согласовывает последние детали с редакторами, в режиссерской уже идет подготовка к выходу в эфир. Это короткий промежуток времени, когда еще можно дышать свободно, но уже через мгновение это пространство заполнит информационный поток. Так было когда-то, и так есть сейчас.

Свой первый день на телевидении Ольга помнит до мелочей. Тогда для нее все было одновременно: безумный адреналин, волнение и невероятный азарт. Она чувствовала, как сердце колотится, и одновременно слышала обратный отсчет перед началом эфира.



Первые эфиры Ольги Билан / Фото предоставлено ведущей

Ей было 20 лет, когда она присоединилась к запуску нового телеканала практически с нуля. Это было не просто начало работы, а возможность стать частью большого процесса.

Это совершенно особое ощущение – быть не просто винтиком в системе, а созидателем чего-то масштабного. Рядом – сильная команда, топ-профессионалы. Хотелось с первой секунды влюбить зрителя, чтобы он почувствовал это наше "вау". Так и было!,

– сказала Ольга Билан.

Впрочем, внутреннее ощущение, что телевидение – это именно ее профессия, появилось еще раньше. На первом курсе факультета кино и телевидения студентам задали создать собственную видеовизитку. Тогда она впервые почувствовала, насколько ей нравится придумывать истории, работать в кадре и полностью отвечать за конечный результат.

"Ты сама пишешь сценарий, ищешь нестандартные ракурсы, работаешь в кадре в качестве ведущей, а потом часами монтируешь и продумываешь каждый переход. Это было ощущение абсолютной творческой свободы. Тогда я поняла: я на своем месте", – поделилась ведущая.

"К – команда": о закулисье новостей и работе, которую не видит зритель

Для многих зрителей 24 Канала снаружи эфир выглядит как привычная картинка: ведущая, студия, текст и камера. Но это – лишь финальная стадия сложного процесса.

На самом деле работа начинается задолго до того, как загорится студийный свет. Это анализ событий, подготовка сценариев, выстраивание логики выпуска, работа с формулировками и смысловыми акцентами.



Ольга перед эфиром / Фото предоставлено ведущей

Отдельный пласт – крупные проекты, где после съемок начинается еще один этап: монтаж и детальная работа с каждым фрагментом.

Свет софитов – это лишь верхушка айсберга. Основная работа происходит до и после эфира. Это постоянный анализ, подготовка и работа с деталями,

– подчеркнула Ольга Билан.

Она отметила, что люди часто думают, мол, у ведущих феноменальная память и они держат в голове огромные объемы текста. На самом деле им помогает суфлер, но это лишь инструмент, ведь новости – это абсолютная оперативность и импровизация.

Даже в прямом эфире работа не останавливается. Ведущая одновременно следит за информационной лентой, реагирует на изменения и адаптируется к ситуации в реальном времени. Это не чтение новостей – это их проживание в моменте.

Это особое удовольствие – управлять этой информационной бурей и формировать собственное мнение прямо во время эфира,

– добавила она.

Кроме того, в кадре зритель видит только одного человека. На самом же деле, по словам Ольги, каждый эфир – это результат работы большой команды, где каждый отвечает за свою часть процесса.

Она с улыбкой рассказала, что ее рабочий день начинается еще в гримерке, где девушки-феи помогают ей выбирать образ. Они спрашивают: "В чем ты сегодня будешь?", "Сегодня накрутим волосы или выпрямим?" Все для того, чтобы удачно подобрать тени и прическу под образ для эфира.

Затем к работе присоединяются редакторы, режиссеры, операторы, звукорежиссеры, продюсеры, человек, работающий с суфлером.



Коллеги Ольги / Фото предоставлено ведущей

Режиссер в ушном мониторе говорит: "Потяни время еще пять минут", "На вторую камеру!", "Гость на связи". Оператор просит немного изменить положение в кадре. Звукорежиссер сначала прикрепляет микрофон к пиджаку, настраивает все, а затем говорит: "А теперь, пожалуйста, почитай, поговори". Продюсер координирует гостей. Это огромная совместная работа. К – команда,

– сказала Ольга Билан.

Поэтому самым большим профессиональным богатством она называет людей рядом, ведь телевизионный эфир – это не индивидуальная работа. Это слаженный механизм, в котором важна каждая деталь.

"В нашем ритме это не просто сотрудники, это второй дом. И иметь такую команду, как у меня, – настоящее золото", – подчеркнула ведущая.

"Живая рана": о Буче и темах, о которых невозможно говорить без эмоций

Несмотря на большой опыт работы в прямом эфире, есть темы, которые до сих пор даются особенно тяжело. Для Ольги такой темой остается Буча – ее родной город.



Буча после преступлений России / Фото AP

В новостном эфире это всегда звучит как часть обширной ленты событий. Но для нее каждое упоминание – не просто информация, а возвращение к тому, что невозможно отделить от себя.

Каждый сюжет о Буче – это боль, которая каждый раз пронизывает насквозь. И в этот момент ты уже не можешь оставаться исключительно журналистом,

– поделилась Ольга.

В таких ситуациях профессиональная дистанция перестает работать. Остается лишь попытка сохранить равновесие между ролью ведущей и человеческой реакцией, которую невозможно отключить по сценарию.

Обратите внимание! Ольга Билан сняла документальный фильм о Буче – тех страшных событиях, которые совершали российские военные преступники. Кадры фильма свидетельствуют об ужасах войны и жестокости оккупантов.

"Но когда речь идет о твоем доме – это не работает. Никакой профессионализм не залечит живую рану. Ты просто выходишь и говоришь так, как есть – с этой болью в голосе", – отметила ведущая.

Именно такие моменты, признается Ольга Билан, остаются с человеком навсегда.

"Когда новости замолкают": о том, как Ольга восстанавливает силы

Несмотря на зачастую эмоционально сложные рабочие будни, Ольга старается находить время для того, что помогает ей восстановиться и наполниться энергией. Например, перед эфиром ее неизменным ритуалом остается музыка.

Она со мной везде – по дороге на работу, в наушниках, в гримерке, даже в студии за пять минут до начала съемки. Для меня музыка – лучший внутренний камертон,

– сказала ведущая.

А вот после эфиров помогает совсем другой способ перезагрузки – движение. Ведущая играет на гитаре, поет, недавно начала осваивать диджеинг, а еще много занимается спортом.

Бокс, бег, большой теннис, вейкбординг… Более того, каждый год я открываю для себя совершенно новые виды спорта. В этом году это стал кайтсерфинг – невероятное сочетание скорости, воды и ветра. Вода и экстрим – моя абсолютная стихия,

– поделилась Ольга.

По ее словам, когда она выходит из эфира эмоционально выжатой, именно этот микс спорта и творчества моментально возвращает ее к жизни. Интересно также то, что в спорте для нее важен не результат, а состояние – момент, когда голова перестает работать в новостном режиме.

Хобби Ольги Билан / Фото предоставлено ведущей



"Я искренне считаю, что пробовать новое и постоянно двигаться вперед – это о саморазвитии, о внутренней многогранности и о том, какая ты личность в целом. Жизнь одна и такая классная – нужно прожить ее на полную! Сейчас это важно как никогда. Особенно в условиях, когда не знаешь, что будет завтра – ценность каждого момента возрастает в сотни раз. Поэтому нужно любить жизнь, получать от нее удовольствие здесь и сейчас. Брать от нее абсолютно все!", – добавила ведущая.

"Не романтизируя усталость": о выгорании в новостях и работе без перерывов

Работа ведущей новостей хоть и имеет четкий график, но информационный поток не останавливается никогда. По словам Ольги, полностью отключиться от новостей невозможно.

Даже если хочешь отвлечься, все равно невольно проверяешь ленту новостей. Профессию ведущей новостей сегодня невозможно просто "выключить" или оставить на рабочем месте,

– сказала она.

Такой ритм имеет свою цену. Истощение здесь не исключение, а закономерность. Ведущая рассказала о выгорании без романтизации – как о состоянии, которое рано или поздно наступает в этой профессии.

Главное – не делать вид, что этого не существует. Выгорание – это не конец света, а сигнал организма о том, что пора немного сбавить темп. Даешь себе возможность перезагрузиться – и постепенно все налаживается,

– отметила Ольга Билан.

В этой системе нет универсальной защиты от перегрузки. Есть лишь способность вовремя заметить предел и дать себе паузу, даже если она короткая.

Интересно, что, несмотря на то, что в эфире зрители привыкли видеть сдержанную и серьезную ведущую, в повседневной жизни она совсем другая: с юмором, легкой подачей, без той дистанции, которую диктует эфир. Когда-то Ольга работала в развлекательном формате и до сих пор с удовольствием вспоминает те времена.

Чего я только не делала в эфире: стояла на голове, боксировала, танцевала квикстеп, играла на барабане, исполняла актерские этюды, готовила икру по методу молекулярной кухни. Это был невероятный опыт, который научил меня не бояться камер и любых форматов,

– поделилась она.



Ольга и ее коллега / Фото предоставлено ведущей

Сегодня же серьезность в прямом эфире для Ольги – скорее требование профессии. Однако коллеги и друзья, по ее словам, не видят разницы между "рабочей" и "личной" версиями.

Вне эфира я совершенно другая: всегда улыбка, шутки и хронически хорошее настроение. Не вижу смысла переносить рабочий образ в жизнь. И в новостной студии, и среди друзей с нами никогда не бывает грустно,

– подчеркнула ведущая.

Особое место среди закулисных воспоминаний занимают внутренние шутки коллектива.

"Телевизионный юмор – отдельный вид искусства. Он не раз спасал нас в самые тяжелые моменты", – сказала Ольга Билан.

"Там, где всегда спокойно": о семье и балансе в мире новостей

Несмотря на интенсивный ритм работы, самым стабильным элементом остается не профессия и не темп, а семья. Она дает Ольге ощущение нормальности в мире, где информация никогда не останавливается.

Моя семья – это моя душа, моя безусловная поддержка и тот самый надежный тыл, где тебя принимают такой, какая ты есть. Именно семья возвращает меня в чувство после всего, что приходится переживать на работе,

– отметила ведущая.

Именно в этом для Ольги Билан и формируется окончательный баланс: между постоянным информационным потоком и простыми вещами, которые не меняются.

Мой идеальный день – просто быть рядом с ними (с семьей, – 24 Канал). Когда можно отключить весь внешний мир, смеяться вместе и никуда не спешить. С ними мой день всегда идеален,

– сказала она.

Работа в новостях – это постоянное присутствие в событиях, которые не останавливаются. Но за пределами студии остается другая жизнь, где важно уметь восстанавливаться, переключаться и находить свой ритм.

Для Ольги Билан этот ритм состоит из музыки, движения, творчества и людей, которые дают опору. Это позволяет возвращаться в эфир снова – в тот момент, когда студия замирает, и начинаются новости.