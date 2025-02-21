Оригинальное сообщение Слюсарчука уже распространили более 6,7 тысячи пользователей, однако его публикации в сети могут быть опасными. Кто такой "Доктор Пи", почему "профессора" судили и почему на его сообщения стоит реагировать с холодным умом – сообщает 24 Канал.

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"Доктор Пи" и обращение к Трампу и Путину

Вечером 19 февраля "профессор" Андрей Слюсарчук, более известный под псевдонимом "Доктор Пи", удивил сеть. Так, он опубликовал сообщение-обращение к президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину.

Так, в нем "Доктор Пи", который называет себя "украинским врачом" и "профессором-нейрохирургом", пишет об ужасной цене политики Трампа и Путина. Слюсаренко в жутких деталях описывает жертв войны, а президентов США и России называет "людоедами в костюмах". Кроме того, в своей заметке "Доктор Пи" ставит Трампа и Путина на один уровень и отмечает, что те – "торгуют жизнями, будто это акции на бирже", называет "психопатами в костюмах архитекторов апокалипсиса" и обвиняет политиков во лжи.

Две гиены, которые делят труп Украины. Один рвет ее на куски, другой – продает ее кости на аукционе. И когда вы говорите о "прекращении огня", я вижу вашу ложь насквозь. Вы хотите, чтобы мы сложили оружие? Тогда дайте мне скальпель – я удалю из ваших тел совесть. Но ведь её там нет. Вы – пустотелые существа, которые кормятся чужой болью,

– резко заявил Слюсарчук.

Сообщение "Доктора Пи" буквально стало вирусным в сети. По состоянию на 18:10 21 февраля его уже распространили более 6,7 тысячи пользователей в фейсбуке. Украинцы по-разному реагировали на сообщение Слюсаренко. Кто-то поддерживал, а другие – напоминали, кем на самом деле является "Доктор Пи".

Украинцы обсуждают сообщение "Доктора Пи" / Скриншот ТСН

Кроме того, некоторые из пользователей замечают, что страницей может управлять ботоферма, ведь в последние дни "Доктор Пи" публикует немало сообщений.

В сети предполагают, что страницей Слюсарчука руководит ботоферма / Скриншот ТСН

Кто такой "Доктор Пи"

Андрей Слюсарчук стал популярным в Украине в 2005 году. Он называл себя нейрохирургом, доктором медицинских наук и профессором. Слюсарчук демонстрировал сверхспособности и устраивал телешоу с элементами гипноза. Благодаря этому он быстро получил славу "человека с феноменальной памятью".

Более того, сам Слюсарчук утверждал, что что у него есть 3 рекорда, которые занесены в Книгу рекордов Украины. Один из них – воспроизведение в памяти 30 миллионов знаков числа Пи. Именно отсюда и возникло псевдоним "Доктор Пи". Также Слюсарчук утверждал, что закончил школу в 9 лет, уже в 12 – поступил в медицинский университет в Москве. "Доктор Пи" также утверждал, что получил высшее образование в 18 лет.

Однако на этом волна славы не остановилась. Впоследствии Слюсаренко должен был получить должность советника вице-премьера Украины, а Виктор Ющенко, который в то время занимал пост президента Украины, обещал создать под "Доктора Пи" специальный институт мозга.

На фоне бешеной популярности "профессор" начал активно заниматься "врачебной деятельностью". Он проводил сложные операции, но впоследствии начали появляться признания родственников пациентов Слюсарчука, что тот – мошенник.

Едва ли не самые большие расследования провела львовская газета "Экспресс". Тогда журналисты утверждали, что Слюсарчук не имеет никакого медицинского образования, а все его дипломы – фальшивые. Именно журналисты львовской газеты "Экспресс" в серии публикаций в октябре – ноябре 2011 обвинили Слюсарчука в совершении тяжких преступлений и предоставили правоохранительным органам соответствующие доказательства, по которым возбуждено уголовное дело.

Сначала правоохранители проверяли основания для присуждения Слюсарчуку Государственной премии Украины, но впоследствии дело переквалифицировалось. Слюсарчуку инкриминировали подделку документов, получение неправомерной выгоды и мошенническое участие в сделках.

Поэтому, в феврале 2014 года Сиховский районный суд Львова признал "Доктора Пи" виновным в 5 случаях незаконной лечебной деятельности и двух убийствах по неосторожности. В частности, правоохранителям удалось доказать вину Слюсарчука в смерти 52-летнего мужчины и 3-летнего ребенка.

Кроме того, "Доктора Пи" планировали привлечь к ответственности за использование заведомо поддельных документов и мошенничестве. В общем, целом мужчине присудили 8 лет лишения свободы.

Однако в 2016 году произошел неожиданный поворот в деле. Высший специализированный суд Украины отменил приговор и назначил повторное рассмотрение дела. Судебная волокита продолжалась до 2024 года и в конце концов в ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Львова оправдал "Доктора Пи", не найдя в его действиях состава уголовного преступления.

Суд также признал действительными документы об образовании нейрохирурга. В медиа писали, что после оправдания Слюсарчук поселился в пригороде Киева и продолжал заниматься консультационной деятельностью как врач-нейрохирург, а также ездил за границу. Некоторые предполагают, что сейчас "Доктор Пи" может быть за границей.

Почему сообщения "Доктора Пи" опасны

К сообщениям "Доктора Пи" в сети стоит относиться крайне осторожно и при этом – сохранять холодный ум. Об этом также призывают в сети активисты и журналисты. В сети напоминают, что Слюсарчук – мошенник, от рук которого погибли люди.

В частности, сотрудница системы по поиску доноров крови ДонорUA Людмила Линник отметила, что ранее "Доктор Пи" проводил сложные операции на мозге, не имея медицинского образования.

Думайте головой, соотечественники. Потому что придет "нейрохирург" Слюсарчук и сделает вам трепанацию. Видимо, это единственный способ проверить, есть ли у некоторых лиц мозг,

– призвала Линник.

Журналист Денис Казанский также обратился к пользователям, которые распространяют сообщение Слюсарчука. Он отметил, что кто-то оправдывает Слюсарчука, утверждая, что "он пишет такие важные вещи". Однако журналист объяснил, что именно так и работает технология дискредитации.

Это и есть классическая технология дискредитации. Если это "обращение к Трампу" действительно дойдет до кого-то из команды Трампа, он просто сразу скажет: "Да это же не нейрохирург, а преступник, ни одному его слову нельзя верить, у них там все такие"", – подчеркнул Казанский.

Украинская писательница и журналистка Виталина Макарик призвала украинских пользователей соцсетей, которые распространяли сообщение Андрея Слюсарчука, "опомниться".

"Слюсарчук, он же "Доктор Пи" – это помешанный шарлатан, который без должного образования представлял из себя нейрохирурга и проводил операции, калеча людей. Сейчас он, если не ошибаюсь, должен был бы сидеть в тюрьме. И уж точно не писать обращение как врач", – подчеркнула Макарик.

Украинская журналистка и писательница Оксана Дударь также предположила, что резкое появление в медиапространстве "Доктора Пи" может быть связано с его связями с Россией.