Также на вручении присутствовала мать и жена, с которой он женился во время боев в Мариуполе. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Фейсбуке.

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Зеленский вручил "Золотую Звезду" семье павшего Героя Украины

Сегодня, в День защитников и защитниц, награду от Президента Украины получили дочь и отец павшего Героя-пограничника – Диана Субботина и Валерий Субботин, который также является участником российско-украинской войны,

– говорится в сообщении.

Зеленский вручил "Золотую Звезду" семье Андрея Субботина / Фото ГПСУ

С апреля 2022 года Андрей Субботин в составе группы Донецкого пограничного отряда выполнял боевые задачи на территории "Азовстали". Несмотря на пулевые ранения, он продолжал бороться, в частности, активно помогал эвакуировать гражданских с детьми.

7 мая 2022 года во время обстрела офицер получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Во время вручения награды также присутствовали его мать Людмила и жена Валерия Субботина.

"Два года назад история любви Валерии и Андрея облетела весь мир. Пара обручилась во время обороны "Азовстали", обменявшись кольцами из фольги. Через два дня мужчина, к сожалению, погиб", – отметили в ГПСУ.