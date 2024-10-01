Також на врученні була присутня мати та дружина, з якою він одружився під час боїв у Маріуполі. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Фейсбуці.

Дивіться також Такою її бачать лиш вони або Війна очима захисників і захисниць

Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині полеглого Героя України

Сьогодні, в День захисників і захисниць, нагороду від Президента України отримали донька і батько полеглого Героя-прикордонника – Діана Суботіна та Валерій Суботін, який також є учасником російсько-української війни,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині Андрія Суботіна / Фото ДПСУ

З квітня 2022 року Андрій Суботін у складі групи Донецького прикордонного загону виконував бойові завдання на території "Азовсталі". Попри кульові поранення, він продовжував боротися, зокрема, активно допомагав евакуйовувати цивільних з дітьми.

7 травня 2022 року під час обстрілу офіцер отримав поранення, що виявилися несумісними з життям.

Під час вручення нагороди також були присутні його мати Людмила та дружина Валерія Суботіни.

"Два роки тому історія кохання Валерії та Андрія облетіла весь світ. Пара побралася під час оборони "Азовсталі", обмінявшись обручками із фольги. За два дні чоловік, на жаль, загинув", – зауважили у ДПСУ.