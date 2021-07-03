Глава оборонного ведомства выслушал мнения, замечания и пожелания курсанток по поводу парадной формы.
Важно Каблуки будут ниже: девушкам-военным сменят обувь на парад ко Дню Независимости
Таран выяснил, что первая пробная тренировка выявила ряд недостатков элементов униформы образца 2017 года.
Идти в таких туфлях военнослужащим-женщинам просто неудобно,
– заявили в Минобороны.
Почему военнослужащие не могут идти в берцах
Министр обороны предложил военным маршировать в полевой форме, обувью которой являются берцы. Однако главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что это решение не приняли раньше, ведь все военные учебные заведения будут идти в парадной униформе. Что же касается боевых частей, то они будут шагать в полевой форме.
Он также добавил, что руководство высшего военно-учебного заведения проводило среди курсанток опрос: 99% участниц которого высказались, чтобы идти в парадной форме.
Приказ о парадной форме для военнослужащих / Фото Минобороны
После обсуждения ситуации с курсантками Таран дал поручение рассмотреть возможность закупки экспериментальных моделей обуви специально для парада.
Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучшей, эргономичной и изготовленной в самые сжатые сроки. В случае положительного опыта использования этой партии, проработают вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих,
– добавил министр.
Андрей Таран также рассказал, что Минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин. Говорится о:
- белье (подобная практика до сих пор вообще отсутствовала),
- форме и обуви, которая соответствовало бы эргономичным характеристикам.
Скандал с обувью для девушек-военных: главное
- Ранее Минобороны опубликовало фотографии с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости. Возмущение вызвало то, что девушки должны маршировать на каблуках.
- Впоследствии возмущение соцсетей подхватили и украинские политики. В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.
- На Часе вопросов к правительству Тарану подарили туфли на каблуках. Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь.