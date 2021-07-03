Глава оборонного ведомства выслушал мнения, замечания и пожелания курсанток по поводу парадной формы.

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Таран выяснил, что первая пробная тренировка выявила ряд недостатков элементов униформы образца 2017 года.

Идти в таких туфлях военнослужащим-женщинам просто неудобно,

– заявили в Минобороны.

Почему военнослужащие не могут идти в берцах

Министр обороны предложил военным маршировать в полевой форме, обувью которой являются берцы. Однако главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что это решение не приняли раньше, ведь все военные учебные заведения будут идти в парадной униформе. Что же касается боевых частей, то они будут шагать в полевой форме.

Он также добавил, что руководство высшего военно-учебного заведения проводило среди курсанток опрос: 99% участниц которого высказались, чтобы идти в парадной форме.



Приказ о парадной форме для военнослужащих / Фото Минобороны

После обсуждения ситуации с курсантками Таран дал поручение рассмотреть возможность закупки экспериментальных моделей обуви специально для парада.

Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучшей, эргономичной и изготовленной в самые сжатые сроки. В случае положительного опыта использования этой партии, проработают вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих,

– добавил министр.

Андрей Таран также рассказал, что Минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин. Говорится о:

белье (подобная практика до сих пор вообще отсутствовала),

форме и обуви, которая соответствовало бы эргономичным характеристикам.

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