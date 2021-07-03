Очільник оборонного відомства вислухав думки, зауваження і побажання курсанток щодо парадної форми.

Важливо Підбори будуть нижчими: дівчатам-військовим змінять взуття на парад до Дня Незалежності

Таран з'ясував, що перше пробне тренування виявило низку недоліків елементів однострою зразка 2017 року.

Йти в таких туфлях військовослужбовцям-жінкам просто незручно,

– заявили у Міноборони.

Чому військовослужбовиці не можуть йти в берцах

Міністр оборони запропонував військовим марширувати у польовій формі, взуттям якої є берци. Однак головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що це рішення не ухвалили раніше, адже всі військові навчальні заклади йтимуть в парадному однострої. Що ж стосується бойових частин, то вони крокуватимуть у польовій формі.

Він також додав, що керівництво вищого військово-навчального закладу проводило серед курсанток опитування, 99% учасниць якого висловились, щоб йти в парадній формі.



Наказ про парадну форму для військовослужбовиць / Фото Міноборони

Після обговорення ситуації з курсантками Таран дав доручення розглянути можливість закупівлі експериментальних моделей взуття спеціально для параду.

Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни. У разі позитивного досвіду використання цієї партії, опрацюють питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовиць,

– додав міністр.

Андрій Таран також розповів, що Міноборони зараз практично з нуля організовує належне речове забезпечення саме військовослужбовців-жінок. Мовиться про:

білизну (подібна практика досі взагалі була відсутньою),

одностроями та взуттям, що відповідало б ергономічним характеристикам.

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