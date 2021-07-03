Очільник оборонного відомства вислухав думки, зауваження і побажання курсанток щодо парадної форми.
Важливо Підбори будуть нижчими: дівчатам-військовим змінять взуття на парад до Дня Незалежності
Таран з'ясував, що перше пробне тренування виявило низку недоліків елементів однострою зразка 2017 року.
Йти в таких туфлях військовослужбовцям-жінкам просто незручно,
– заявили у Міноборони.
Чому військовослужбовиці не можуть йти в берцах
Міністр оборони запропонував військовим марширувати у польовій формі, взуттям якої є берци. Однак головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що це рішення не ухвалили раніше, адже всі військові навчальні заклади йтимуть в парадному однострої. Що ж стосується бойових частин, то вони крокуватимуть у польовій формі.
Він також додав, що керівництво вищого військово-навчального закладу проводило серед курсанток опитування, 99% учасниць якого висловились, щоб йти в парадній формі.
Наказ про парадну форму для військовослужбовиць / Фото Міноборони
Після обговорення ситуації з курсантками Таран дав доручення розглянути можливість закупівлі експериментальних моделей взуття спеціально для параду.
Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни. У разі позитивного досвіду використання цієї партії, опрацюють питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовиць,
– додав міністр.
Андрій Таран також розповів, що Міноборони зараз практично з нуля організовує належне речове забезпечення саме військовослужбовців-жінок. Мовиться про:
- білизну (подібна практика досі взагалі була відсутньою),
- одностроями та взуттям, що відповідало б ергономічним характеристикам.
Скандал зі взуттям для дівчат-військових: головне
- Раніше Міноборони опублікувало світлини з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності. Обурення викликало те, що дівчата мають маршувати на підборах.
- Згодом обурення соцмереж підхопили й українські політики. У Верховній Раді виступили із вимогою скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.
- На годині запитань до уряду Тарану подарували туфлі на підборах. Згодом Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття.