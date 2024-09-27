О конфликте "Бессмертный" сообщил в своем телеграм-канале. Он также опубликовал видео со стычкой.

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Между военным и чиновником НБУ произошла стычка

"Бессмертный" в сети опубликовал несколько видео, на которых показал чиновника НБУ, с которым у него возникла стычка. О причинах ссоры военный не сообщил, но заявил, что глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш угрожал ему оружием.

Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из "наградки" (наградного оружия – 24 Канал) прострелит мне ноги,

– заявил "Бессмертный".

В то же время топ-чиновник НБУ за кадром утверждал, что "все это неправда".

Конфликт между военным и Полярушем: смотрите видео

Ссора между военным и чиновником: смотрите видео

Военный в сети также опубликовал кадры, на которых видно, как чиновника НБУ забирает полиция. На видео можно увидеть, как Поляруша посадили в служебную машину.

Поляруша забрала полиция после скандала: смотрите видео

Что говорят в полиции о конфликте

Полиция Киева в комментарии 24 Каналу рассказала детали инцидента. В ведомстве отметили, что следствие еще продолжается и они не могут разглашать информацию о лицах, ставших участниками конфликта.

Вместе с тем, в полиции подтвердили, что около 22:00 26 сентября на территории парковочной площадки столичного ЖК действительно произошел конфликт. Водитель автомобиля Lexus, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, перегородил дорогу водителю Audi, который является действительным военнослужащим.

Предварительно, со слов военного, водитель Lexus спровоцировал конфликт, начал бросаться в драку и угрожал применением оружия. На что другой участник конфликта ударил мужчину и распылил газовый баллончик. Полицейские, которые несли свою службу неподалеку, вмешались в ситуацию и разняли участников.

Сейчас составлены административные протоколы и зарегистрировано 2 уголовных производства. В отношении водителя Lexus инспекторы патрульной полиции составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административном правонарушении – это управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. От проверки на приборе "Драгер" мужчина отказался. Во время дальнейших следственных действий, следователи изъяли у водителя Lexus пистолет и отправили его на экспертизу.

Сведения о конфликте внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

в отношении водителя Lexus – по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса "Угроза убийства",

в отношении водителя Audi – по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины "Причинение легкого телесного повреждения".

Сейчас продолжается досудебное расследование.