Про конфлікт "Безсмертний" повідомив у своєму телеграм-каналі. Він також опублікував відео з сутичкою.

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Між військовим та посадовцем НБУ відбулася сутичка

"Безсмертний" у мережі опублікував кілька відео, на яких показав посадовця НБУ, з яким у нього виникла сутичка. Про причини сварки військовий не повідомив, але заявив, що очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш погрожував йому зброєю.

П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї – 24 Канал) прострелить мені ноги,

– заявив "Безсмертний".

Водночас топпосадовець НБУ за кадром стверджував, що "усе це неправда".

Конфлікт між військовим і Полярушем: дивіться відео

Сварка між військовим і посадовцем: дивіться відео

Військовий у мережі також опублікував кадри, на яких видно, як посадовця НБУ забирає поліція. На відео можна побачити, як Поляруша посадили у службову автівку.

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Що говорять у поліції про конфлікт

Поліція Києва у коментарі 24 Каналу розповіла деталі інциденту. У відомстві наголосили, що слідство ще триває і вони не можуть розголошувати особи, які стали учасниками конфлікту.

Разом з тим, у поліції підтвердили, що близько 22:00 26 вересня на території паркувального майданчика столичного ЖК дійсно відбувся конфлікт. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив дорогу водію Audi, який є дійсним військовослужбовцем.

Попередньо, зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатися у бійку та погрожував застосуванням зброї. На що інший учасник конфлікту вдарив чоловіка та розпилив газовий балончик. Поліцейські, які несли свою службу неподалік, втрутилися в ситуацію та розборонили учасників.

Наразі складено адміністративні протоколи та зареєстровано 2 кримінальних провадження. Відносно водія Lexus інспектори патрульної поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення – це керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Від перевірки на приладі "Драгер" чоловік відмовився. Під час подальших слідчих дій, слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили його на експертизу.

Відомості щодо конфлікту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України:

відносно водія Lexus – за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивства",

відносно водія Audi – за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України "Спричинення легкого тілесного пошкодження".

Наразі триває досудове розслідування.