Андрей Садовый на свой юбилей повез помощь военным на Донбассе

Городской глава Львова Андрей Садовый передал военным в Краматорске Донецкой области оборудование от имени общины города Львова.

В частности были переданы: генераторы, устройства бесперебойного питания, GPS-навигаторы, полуось балансира, втулки, бойлеры и другие средства.

Местной общине мэр передал украиноязычные книги, а отцу-настоятелю Василию – компьютеры для социальных проектов.

"Здесь ты по-другому понимаешь Украину. Мы совершили тур по Восточной украине с командой городского совета, делились опытом с общинами Славянска, Краматорска, Мариуполя, Запорожья. Сейчас еще посетим Авдеевку. На этих прифронтовых землях силами патриотов строится новая Украина. Сегодня такой день, когда я всегда приношу большую благодарность своей маме, за то, что меня родила. В этом году мне очень хочется принести также большую благодарность всем нашим воинам, которые нас защищают и обороняют. Мы живы, потому что они часто отдают за нас свою жизнь. Поэтому я считал своим долгом сегодня быть здесь", – сказал городской глава Львова Андрей Садовый.