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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Андрій Садовий на свій ювілей повіз допомогу військовим на Донбасі

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Андрій Садовий передав військовим у Краматорську обладнання від імені громади міста Львова
Андрій Садовий передав військовим у Краматорську обладнання від імені громади міста Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий передав військовим у Краматорську, що на Донеччині, обладнання від імені громади міста Львова.

Зокрема було передано: генератори, пристрої безперебійного живлення, GPS-навігатори, полувісь балансира, втулки, бойлери та інші засоби.

Місцевій громаді мер передав україномовні книжки, а отцю-настоятелю Василю – комп’ютери для соціальних проектів.

"Тут ти по-іншому розумієш Україну. Ми здійснили тур Східною Україною з командою міської ради, ділились досвідом з громадами Слов‘янська, Краматорська, Маріуполя, Запоріжжя. Зараз ще відвідаємо Авдіївку. На цих прифронтових землях силами патріотів будується нова Україна. Сьогодні такий день, коли я завжди складаю велику подяку своїй мамі, за те, що мене народила. Цього року мені дуже хочеться скласти також велику подяку всім нашим воїнам, які нас захищають і обороняють. Ми живі, бо вони віддають часто за нас своє життя. Тому я вважав своїм обов’язком сьогодні бути тут", – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
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