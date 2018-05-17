Андрей Садовый обсудил опасность "Северного Потока-2" с европейскими дипломатами

17 мая городской глава Львова Андрей Садовый провел рабочие встречи с послом Великобритании Джудит Гофф и главой представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли.

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гофф является участницей Lviv Media Forum, который сегодня стартовал на Арене Львов. Во время встречи с Андреем Садовым они обсудили вопросы экономической и политической ситуации во Львове, уровень развития IТ-индустрии во Львове, миграционные процессы, новые инфраструктурные проекты, которые вскоре будут реализованы во Львове, а также опасность строительства "Северного Потока-2".

Плідна зустріч з мером Львова @AndriySadovyi. Обговорили низку питань - від інвестиційних можливостей міста, побудови благополучного майбутнього України на основі спільних цінностей до української вишиванки! pic.twitter.com/7BfbUvUeCk — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 17, 2018

"Это большая угроза для независимости нашей страны и большое усиление для России. Это новый пакт Молотова – Риббентропа. Если это будет сделано, это будет большая проблема и это будет катастрофа для Украины – не будет что защищать. Прошу Вас пробовать давать понимание этого вопроса правительству Великобритании", – отметил во время встречи Андрей Садовый.

Также мэр Львова пригласил госпожу посла посетить LvivMozArt и Леополис Джаз Фест.

"Великобритания – это уникальная страна. Нам надо начать строить правильно отношения. Есть много мудрых людей в Украине, но нет опыта строительства страны", – добавил мэр Львова.

Этот же вопрос обсудили и с главой Представительства ЕС в Украине Хюго Мингарелли.

"Я получил ваш месседж. Мы знаем о позиции Украины относительно этого проекта", – сказал Хюго Мингарелли, который тоже посетил Media Forum.

Напомним, сегодня во Львове стартовал трехдневный VI Lviv Media Forum, который будет проходить 17-19 мая.