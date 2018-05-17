21:46
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Главные новости
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Андрей Садовый обсудил опасность "Северного Потока-2" с европейскими дипломатами

100 Читати новину українською

17 мая городской глава Львова Андрей Садовый провел рабочие встречи с послом Великобритании Джудит Гофф и главой представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли.

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гофф является участницей Lviv Media Forum, который сегодня стартовал на Арене Львов. Во время встречи с Андреем Садовым они обсудили вопросы экономической и политической ситуации во Львове, уровень развития IТ-индустрии во Львове, миграционные процессы, новые инфраструктурные проекты, которые вскоре будут реализованы во Львове, а также опасность строительства "Северного Потока-2".

"Это большая угроза для независимости нашей страны и большое усиление для России. Это новый пакт Молотова – Риббентропа. Если это будет сделано, это будет большая проблема и это будет катастрофа для Украины – не будет что защищать. Прошу Вас пробовать давать понимание этого вопроса правительству Великобритании", – отметил во время встречи Андрей Садовый.

Также мэр Львова пригласил госпожу посла посетить LvivMozArt и Леополис Джаз Фест.

"Великобритания – это уникальная страна. Нам надо начать строить правильно отношения. Есть много мудрых людей в Украине, но нет опыта строительства страны", – добавил мэр Львова.

Этот же вопрос обсудили и с главой Представительства ЕС в Украине Хюго Мингарелли.

"Я получил ваш месседж. Мы знаем о позиции Украины относительно этого проекта", – сказал Хюго Мингарелли, который тоже посетил Media Forum.

Напомним, сегодня во Львове стартовал трехдневный VI Lviv Media Forum, который будет проходить 17-19 мая.

Теги: Евросоюз Фотоновости Андрей Садовой
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сегодня, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 108
сегодня, 20:01 "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию
Яніна Ткачук 228
Выборы и компромат: потопят ли
сегодня, 19:00 Выборы и компромат: потопят ли "пленки Онищенко" Порошенко?
Інна Жолобович 371
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сегодня, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 189
Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера
сегодня, 16:02 Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера
Яніна Ткачук 374
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук