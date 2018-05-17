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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Андрій Садовий обговорив небезпеку "Північного Потоку-2" з європейськими дипломатами

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17 травня міський голова Львова Андрій Садовий провів робочі зустрічі з послинею Великобританії Джудіт Гофф та главою представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі.

Надзвичайний та повноважний посол Великобританії в Україні Джудіт Гофф є учасницею Lviv Media Forum, який сьогодні стартував на Арені Львів. Під час зустрічі з Андрієм Садовим вони обговорили питання економічної та політичної ситуації у Львові, рівень розвитку ІТ-індустрії у Львові, міграційні процеси, нові інфраструктурні проекти, які невдовзі будуть реалізовані у Львові, а також небезпеку будівництва "Північного Потоку-2".

"Це велика загроза для незалежності нашої країни і велике підсилення для Росії. Це новий пакт Молотова-Ріббентропа. Якщо це буде зроблено, це буде велика проблема і це буде катастрофа для України – не буде що захищати. Прошу Вас пробувати давати розуміння цього питання уряду Великобританії", – зазначив під час зустрічі Андрій Садовий.

Також мер Львова запросив пані послиню відвідати LvivMozArt і Леополіс Джаз Фест.

"Велика Британія – це унікальна країна. Нам треба почати будувати правильно стосунки. Є багато мудрих людей в Україні, але нема досвіду будівництва країни", – додав мер Львова.

Це ж питання обговорили і з головою Представництва ЄС в Україні Хюго Мінгареллі.

"Я отримав ваш меседж. Ми знаємо про позицію України щодо цього проекту", – сказав Хюго Мінгареллі, який також завітав на Media Forum.

Нагадаємо, сьогодні у Львові стартував триденний VI Lviv Media Forum, який триватиме 17−19 травня.

Теги: Євросоюз Фотоновини Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
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