Андрей Садовый рассказал, с кем может объединиться на парламентских выборах

В Украине состоятся досрочные парламентские выборы, так что политические партии уже начали подготовку к ним. О том, что происходит с избирательным кодексом, составе "Самопомочи" на выборах в Верховную Раду и возможном объединении с другими политическими силами – рассказал лидер партии "Самопомич" и мэр Львова Андрей Садовый.

Об Избирательном кодексе

Андрей Садовый в эфире "Свободы слова" сказал, что избирательный кодекс будет готов к голосованию в парламенте, поэтому это можно сделать хоть завтра. Однако, по его мнению, этого не происходит, потому что у действующей Верховной Рады нет политической воли.

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Также он отметил, что "Самопомич" решила внедрить принцип открытых списков у себя в партии, не дожидаясь выборов. Садовый объяснил, что 30% объединения резервирует для лидеров мнений и экспертов, а остальные 70% будут избираться с помощью рейтинга.

Весь наш список мы выставим на обсуждение, предоставим доступ к нему всем общественным организациям, чтобы они оценили каждого из кандидатов максимально подробно. Потому что в парламент должны заходить достойные и качественные люди,

– отметил мэр Львова.



Андрей Садовый

Об объединении на парламентских выборах

Андрей Садовый предположил, что возможно согласование кандидатур по избирательным округам. Также он отметил, что не исключает дальнейшую работу со Святославом Вакарчуком и Анатолием Гриценко.

Мы будем обсуждать это с Вакарчуком, Гриценко и, возможно, другими политическими силами, которые будут занимать правильную, проукраинскую и проевропейскую позицию,

– сказал Садовый.

Кроме того, лидер партии "Самопомич" подчеркнул, что "Самопомич" идет в парламент, чтобы внедрять ценности в жизнь, а не говорить о них.



У кого есть шанс пройти в парламент согласно соцопросу

К слову, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания началась еще 24 мая. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.