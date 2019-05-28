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      Андрій Садовий розповів, з ким може об'єднатися на парламентських виборах

      217 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      В Україні відбудуться дострокові парламентські вибори, тож політичні партії вже почали підготовку до них. Про те, що відбувається з виборчим кодексом, склад "Самопомочі" на виборах до Верховної Ради та можливе об'єднання з іншими політичними силами – розповів лідер партії "Самопоміч" та мер Львова Андрій Садовий.

      Про виборчий кодекс

      Андрій Садовий в ефірі "Свободи слова" сказав, що виборчий кодекс готовий до голосування у парламенті, тож це можна зробити хоч завтра. Однак, на його думку, це не відбувається, бо чинна Верховна Рада немає політичної волі. 

      Читайте також: Депутати від БПП і "Свободи" вимагають відставки мера Львова: реакція Садового

      Також він зауважив, що "Самопоміч" вирішила впровадити принцип відкритих списків у себе в партії, не чекаючи виборів. Садовий пояснив, що об'єднання резервує 30% для лідерів думок та експертів, а інші 70% обиратимуться за допомогою рейтингу.

      Весь наш список ми виставимо на обговорення, надамо доступ до нього всім громадським організаціям, аби вони оцінили кожного з кандидатів максимально детально. Бо в парламент мають заходити гідні і якісні люди,
      – наголосив мер Львова.

      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Про об'єднання на парламентських виборах

      Андрій Садовий припустив, що можливе погодження кандидатур по виборчих округах. Також він зауважив, що не виключає подальшу роботу зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком. 

      Ми будемо обговорювати це з Вакарчуком, Гриценком та, можливо, іншими політичними силами, які займатимуть правильну, проукраїнську та проєвропейську позицію,
      – сказав Садовий. 

      Крім того, лідер партії "Самопоміч" підкреслив, що "Самопоміч" йде у парламент, аби впроваджувати цінності в життя, а не на словах. 


      Хто має шанс пройти до парламенту згідно із соцопитуванням

      До слова, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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