Андрей Садовый с семьей поздравил украинцев с Рождеством: видео
Городской председатель Львова Андрей Садовый вместе с женой и пятью сыновьями записал рождественское поздравление для украинцев.
Соответствующее видео он распространил на своей странице в Facebook.
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Снимали ролик дома у семьи Садовых.
Источник: 24 Канал
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