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      Андрей Садовый с семьей поздравил украинцев с Рождеством: видео

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      Андрей Садовый поздравил украинцев с Рождеством
      Андрей Садовый поздравил украинцев с Рождеством / Screenshot

      Городской председатель Львова Андрей Садовый вместе с женой и пятью сыновьями записал рождественское поздравление для украинцев.

      Соответствующее видео он распространил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Томос для Украины: Садовый вспомнил двух знаковых священнослужителей, что должны были быть в Стамбуле

      Снимали ролик дома у семьи Садовых.

      Веселих свят!

      Веселих свят!

      Опубліковано Андрій Садовий Неділя, 6 січня 2019 р.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Рождество Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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