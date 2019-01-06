Андрій Садовий з родиною привітав українців з Різдвом: відео
Міській голова Львова Андрій Садовий разом з дружиною та п'ятьма синами записав різдвяне привітання для українців.
Відповідне відео він поширив на своїй сторінці у Facebook.
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Знімали ролик вдома сім'ї Садових.
Джерело: 24 Канал
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