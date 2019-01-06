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      Андрій Садовий з родиною привітав українців з Різдвом: відео

      81 Читать новость на русском
      Андрій Садовий привітав українців з Різдвом
      Андрій Садовий привітав українців з Різдвом / Screenshot

      Міській голова Львова Андрій Садовий разом з дружиною та п'ятьма синами записав різдвяне привітання для українців.

      Відповідне відео він поширив на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також:   Томос для України: Садовий згадав двох знакових священнослужителів, хто мав би бути у Стамбулі

      Знімали ролик вдома сім'ї Садових. 

      Веселих свят!

      Веселих свят!

      Опубліковано Андрій Садовий Неділя, 6 січня 2019 р.

       

      Теги: Новини України Новини політики Різдво Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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