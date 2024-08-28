В международный розыск объявили Андрея Наумова. Он был начальником Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

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Расследование продолжается

Красное оповещение в учете Генерального секретариата Интерпола было опубликовано 26 августа 2024 года.

Его подозревают в незаконном завладении более 3,2 миллиона гривен во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019 – 2021 гг.

7 июня 2022 Наумова задержали при попытке пересечь границу из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 000 евро, 120 000 долларов и два драгоценных камня.

В ГБР не называют имя генерала, но на опубликованном фото изображен экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.