Гаррюса содержат в СИЗО №5. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

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До 2014 года мужчина жил в поселке городского типа Криничная, что в Донецкой области. После оккупации он уехал на Днепропетровщину. Там Гаррюс женился и пытался найти работу. Однако впоследствии решил вернуться в родной поселок. ️

Как оккупанты задерживали Гаррюса

11 декабря 2018 года исчезла связь с Андреем. На следующий день в его дом ворвались силовики, с ними был и мужчина. Выглядел он истощенным, еле говорил и имел очевидные побои на теле.

Кроме того, беременную жену Андрея и сына оккупанты закрыли на втором этаже, вещи перевернули, а самого мужчину вывезли в неизвестном направлении. Кстати, через 5 дней жена Андрея, убегая с оккупированных территорий, начала рожать прямо в поезде. ️

Что приписывают украинцу

Только через несколько недель удалось выяснить, что Андрей находится в донецком СИЗО №5. ️Оккупанты обвиняют Гаррюса в якобы "подготовке диверсий".

Если марионеточные "суды" признают мужчину "виновным", ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. ️

У украинца есть проблемы со здоровьем

Денисова подчеркнула, что у Андрея проблемы с желудочно-кишечным трактом и хронический гайморит. В условиях СИЗО болезнь постоянно дает осложнения.

Омбудсмен добавила, что медицинскую помощь мужчине не оказывают. Лекарства, которые передают родные, к нему не попадают.

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что в России и на оккупированных территориях незаконно удерживают 142 наших граждан.

Текст поста Людмилы Денисовой:

33-летнему гражданину Украины Андрею Гаррюсу, который незаконно содержится в СИЗО-5 г. Донецка, грозит самая высокая мера наказания.

До 2014 года Андрей жил в поселке городского типа Криничная, что входит в состав Макеевки Донецкой области. С началом временной оккупации выехал в Днепропетровскую область: там женился и пытался найти работу. Но впоследствии решил вернуться в родной поселок.

Связь с Андреем исчезла 11 декабря 2018 года, а на следующий день в его дом ворвалась "штурмовая группа" для обыска. Вместе с ними был Андрей. Выглядел он истощенным, еле говорил и имел очевидные побои на теле. Беременную жену и сына закрыли на втором этаже, вещи перевернули, а его увезли в неизвестном направлении.

Через пять дней после этих событий Андрей во второй раз стал отцом: его жена, убегая из ОРДО, начала рожать прямо в поезде.

Выяснить, что Андрей находится в донецком СИЗО №5, родным удалось лишь через несколько недель.

Представители оккупационной администрации обвиняют Андрея Гаррюса в якобы "подготовке диверсий". В случае признания так называемыми "судами" мужчины виновным – ему может грозить самая высокая мера наказания: пожизненное заключение или смертная казнь.

У Андрея проблемы с желудочно-кишечным трактом и хронический гайморит, который в условиях СИЗО постоянно дает осложнения. Никакая медицинская помощь ему не оказывается. Лекарствоа, которые передают родные, к нему не попадают.

Все вышеназванные действия по отношению к Андрею Гаррюсу являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Андрея Гаррюса, способствовать его немедленному освобождению.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос о его освобождении.