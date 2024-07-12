Такую позицию женщина выразила в эмоциональном посте на своей странице в Facebook. Правда, потом удалила его, чтобы "избежать дискуссии".

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"Ничего нам не удастся отвоевать"

По мнению врача, украинская власть якобы должна признать, что войну ей не выиграть, и "пожалеть мирных людей, детей, военных".

Мальская считает, что "любой несправедливый мир лучше справедливой войны", и призывает как можно скорее начать переговоры со страной-агрессором.

Справка: Андрина Мальская – председатель попечительского совета львовской больницы "Охматдет", доцент ЛНМУ имени Даниила Галицкого, жена экс-главы ЛОГА Маркияна Мальского.

Также женщина выразила удивление, что украинское общество молчит и не настаивает на переговорах с Россией. Врач же уверена, что нам ничего не удастся отвоевать.

Лучше потерять территории, чем получить государство без людей, без экономики и тд.,

– отметила Андриана Мальская, добавив, что хочет завершения войны любым возможным способом.

Врач написала сообщение в Facebook, которое впоследствии удалила / Скрин "Политического треша"

В комментарии журналистам врач отметила, что не отказывается от своих слов, а пост удалила, чтобы не возникло споров в комментариях под ним.

Мальская подчеркнула, что переговоры – это не капитуляция, и она хочет видеть от власти по крайней мере попытки "садиться и говорить". Также медик выразила поддержку Минским соглашениям 2014 года, которые, по ее убеждению, были правильным решением, чтобы избежать войны.

Врач призналась, что написала пост под влиянием атаки на киевский "Охматдет". Она убеждена, что Путин может повторить то же самое с больницей во Львове.

Мальская уточнила, что она, как и все, хотела бы границу 1991 года. "Однако вопросом остается, когда это может быть возможным. Я верю в путь дипломатии", – объяснила женщина в комментарии СМИ.

Напомним, что не только госпожа Андриана после смертельного обстрела Киева начала призывать к переговорам с Россией. Ряд блогеров и известных людей сделали то же самое.