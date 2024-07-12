Таку позицію жінка висловила в емоційному пості на своїй – сторінці у Facebook. Щоправда, потім видалила його, аби "уникнути дискусії".

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"Нічого нам не вдасться відвоювати"

На думку лікарки, українська влада нібито має визнати, що війну їй не виграти, і "пожаліти мирних людей, дітей, військових".

Мальська вважає, що "будь-який несправедливий мир кращий за справедливу війну", і закликає якомога швидше розпочати переговори з країною-агресоркою.

Довідка: Андріна Мальська – голова опікунської ради львівської лікарні "Охматдит", доцентка ЛНМУ імені Данила Галицького, дружина ексголови ЛОДА Маркіяна Мальського.

Також жінка висловила подив, що українське суспільство мовчить і не наполягає на перемовинах з Росією. Лікарка ж впевнена, що нам нічого не вдасться відвоювати.

Краще втратити території, ніж отримати державу без людей, без економіки і тд.,

– зазначила Андріана Мальська, додавши, що хоче завершення війни в будь-який можливий спосіб.

Лікарка написала допис у Facebook, який згодом видалила / Скрін "Політичного трешу"

У коментарі журналістам лікарка наголосила, що не відмовляється від своїх слів, а пост видалила, аби не виникло суперечок у коментарях під ним.

Мальська підкреслила, що переговори – це не капітуляція, і вона прагне бачити від влади принаймні намагання "сідати і говорити". Також медикиня висловила підтримку Мінським угодам 2014 року, які, на її переконання, були правильним рішенням, аби уникнути війни.

Лікарка зізналася, що написала пост під впливом атаки на київський "Охматдит". Вона переконана, що Путін може повторити те саме з лікарнею у Львові.

Мальська уточнила, що вона, як і всі, хотіла б кордон 1991 року. "Однак питанням залишається, коли це може бути можливим. Я вірю в шлях дипломатії", – пояснила жінка у коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, що не лише пані Андріана після смертельного обстрілу Києва почала закликати до перемовин з Росією. Низка блогерів і відомих людей зробили те саме.