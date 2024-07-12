8 липня російська ракета Х-101 влучила в одну з будівель дитячої лікарні "Охматдит" просто в центрі Києва. Попри те, що приналежність ракети саме Росії безперечна, а кадри жертв російської агресії облетіли всю планету і стали головною темою світових ЗМІ, російська пропаганда, використовуючи мережу своїх агентів за кордоном, намагається переконати, що й тут "не все так однозначно".

Видання News Insight на конкретних прикладах показує, як російська пропаганда відпрацьовує тему ракетного обстрілу "Охматдиту" в Німеччині та Франції – ключових союзниках України в континентальній Європі. 24 Канал традиційно розповідає, що саме вдалося дослідити колегам.

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Що пишуть про атаку на "Охматдит" німецькі фанати Путіна

Цинічна дезінформаційна кампанія за участю кремлівських чиновників, російських державних ЗМІ та прокремлівських ЗМІ в Європі супроводжувала ракетні удари Росії по Україні та жахливі наслідки бомбардувань лікарень. Після ракетного удару по київській дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня прокремлівські ЗМІ в Німеччині активно поширювали дезінформацію про ракетний удар.

Упереджені репортажі маніпулювали цією трагічною подією, що спричинила серйозні жертви та руйнування, намагаючись поширити російські претензії в Європі й перекласти провину на російські війська.

Відеозаписи очевидців швидко спростували початкове твердження офіційних російських каналів про те, що пошкодження дитячої лікарні спричинило падіння уламків ракет. Після цього російська пропаганда переключилася на просування твердження, що це нібито була не російська ракета, а ракета протиповітряної оборони.

Однак численні фактчекери, OSINT-аналітики та офіційне розслідування довели, що це була російська ракета Х-101, яка безпосередньо влучила в лікарню "Охматдит". Команди Bellingcat та GeoConfirmed представили детальні розслідування, які це підтверджують.

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Однак численні проросійські новинні сайти в Німеччині поширюють упереджені повідомлення, представляючи виключно російські версії російських ракетних атак на Україну. Деякі з них повідомляли лише російську версію, не посилаючись на офіційну версію, заяви України чи аналіз фактчекерів.

Першими, хто поширив неправдиві заяви Росії про ракетний напад на київську дитячу лікарню серед німецькомовної аудиторії, були DE.RT (німецька версія російської державної медіа-платформи) та Sputnik, які перебувають під санкціями ЄС за поширення дезінформації та підтримку війни Росії в Україні.

Повідомлення, подібні до їхніх, поширювали і підтримували прокремлівські видання Uncut News, Aktuelle Nachrichten, Sott.net, Anti-Spiegel, Global Bridge і журнал Overton.

Російська атака на дитячу лікарню? Ні, це українська дезінформація.

Українські міста, такі як Київ, захищені зенітно-ракетними комплексами Patriot... З незрозумілих причин зенітна ракета НАТО впала на дитячу лікарню, повідомляє блогер Юрій Подоляка. Українська протиповітряна оборона є найбільш небезпечною для цивільного населення.

https://uncutnews.ch/russischer-angriff-auf-kinderkrankenhaus-nein-das-ist-ukrainische-desinformation/

https://aktuelle-nachrichten.app/russischer-angriff-auf-kinderkrankenhaus-nein-das-ist-ukrainische-desinformation/

Українські та західні ЗМІ говорять про російський воєнний злочин, але що насправді влучило в дитячу лікарню в Києві та інші цивільні об'єкти в понеділок вранці? Багато що вказує на те, що це було в черговий раз "блискуче досягнення" української протиповітряної оборони... Що стосується київської лікарні "Охмадіт", то є дві гіпотези. За першою, український ЗРК NASAMS слідував за Х-101 і не наздогнав його. В результаті український ЗРК влучив у лікарню.

https://de.sott.net/article/36077-Kiew-und-das-Mediengeschrei-Wovon-wurde-das-Kinderkrankenhaus-wirklich-getroffen

Західні ЗМІ повідомляють з великою кількістю емоційних картинок, що Росія атакувала лікарню в Києві. Однак записи інциденту показують, що ракета, яка впала, – це американська ракета, яка, ймовірно, була випущена з норвезької ракетної установки.

https://anti-spiegel.ru/2024/das-krankenhaus-in-kiew-wurde-von-einer-us-rakete-getroffen/

Пошкоджена дитяча лікарня в Києві – на фото видно великі пошкодження, але реальна причина суперечлива. У той час як українська сторона говорить про російське бомбардування дитячої лікарні – і цю версію, звичайно, підхопили всі західні ЗМІ - російська сторона стверджує, що це результат ракети, збитої над лікарнею. Незалежного розслідування не буде, Україна завжди перешкоджала незалежному розслідуванню, про що свідчить, зокрема, підпал Будинку профспілок в Одесі.

https://globalbridge.ch/ein-vabanquespiel-mit-hoechsteinsatz-oder-stell-dir-vor-der-krieg-kommt-naeher-und-keinen-juckts/

Стратегічна комунікація і гібридна війна процвітають напередодні саміту НАТО. Київ стверджує, що це навмисна атака, Росія звинувачує зенітну ракету, що впала. Оскільки невідомо, які ракети подолали протиповітряну оборону і вразили цілі безпосередньо, а які були збиті, так що їхні частини або ракети ППО завдали шкоди, нейтральну оцінку зробити складно. Український уряд стверджує, що російські збройні сили вдень поцілили ракетою в дитячу лікарню. Жодна дитина не загинула (насправді, один хлопчик, який проходив лікування в "Охматдиті", помер за кілька днів після атаки – ред.), але 7 дітей і 9 дорослих отримали поранення, двоє дорослих, в тому числі лікар, загинули.

https://overton-magazin.de/top-story/wurde-das-kinderkrankenhaus-okhmatdyt-absichtlich-von-russischen-truppen-angegriffen/

Відколи стало відомо, що в дитячу лікарню в Україні влучила ракета, в Німеччині вирували не лише ЗМІ, а й політики. Одразу після трагічної події на місці події з'явився хтось, хто стверджував, що атака була навмисно здійснена росіянами. Це підтвердилося? Звісно, що ні. Все, що повідомляється про дитячу лікарню в Києві, має новинну цінність у західному мейнстримі. Все, що надходить з Москви, вважається найгіршою пропаганда.

https://de.rt.com/meinung/211830-raketenangriff-auf-ukrainisches-kinderkrankenhaus-russe/

Окремої уваги заслуговує висвітлення подій виданням "Телеполіс". Воно не підтримало версію Кремля, але й не засудило обстріл дитячої лікарні та масовані ракетні удари по Україні, натомість у редакційній статті використало цю подію для звинувачення німецьких політиків, які виступали за надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, у "пропагандистській діяльності".

Виходячи з цього, видання, немов недолугі українські інстаблогери, звернулося до необхідності "мирних переговорів", але не вказало жодних рамок або попередніх умов для них. При цьому нещодавня "пропозиція" Путіна для України була визначена, як вимога капітуляції та здачі нових територій.



У статті також не згадується той факт, що мирні зусилля тривають, зокрема проігноровано Глобальний саміт миру, що відбувся у Швейцарії в червні цього року.

У статті підкреслюється, що під час обстрілу в Києві загинуло двоє людей, і порівнюється з шістнадцятьма жертвами обстрілу школи в Газі, звинувачуючи Захід у "подвійних стандартах". Чи є це спробою встановити "стандарт" кількості смертей, необхідних для засудження винних і підтримки оборонних можливостей?

При цьому автори відверто маніпулюють, адже "забули", що в той день від російських ракет у Києві загинули щонайменше 33 людини, з них 5 дітей.

Після падіння російської крилатої ракети біля дитячої лікарні в Києві всі шоковані. У Німеччині кілька політиків і лобістів вимагали збільшення поставок зброї в Україну. Дим від удару ще не розвіявся, уламки довго не прибирали, а потім дебати знову занурилися в мораль і пропаганду.

Агресивність дебатів, яка частково спеціально спрямована на дискредитацію будь-якої альтернативи подальшої військової підтримки України, також перешкоджає реалістичному погляду на українську та загальноєвропейську перспективу конфлікту.

https://www.telepolis.de/features/Angriff-auf-Kinderklinik-in-Kiew-Warum-dieser-Luftschlag-keine-Konsequenzen-haben-wird-9795530.html

Джексон Хінкл, політичний активіст, який з'явився на російських державних пропагандистських ЗМІ, був одним з перших користувачів соцмережі X, які зробили фейкове твердження про те, що ракета була американського виробництва. Зазначимо, що Хінкл був заблокований в кількох соціальних мережах за поширення фейкових новин.

Незалежна група розслідувачів Belingcat провела детальний аналіз, який розвінчує ці неправдиві твердження. Звіт містить порівняння скриншотів і фотографій, а також фотографії залишків ракет на місці атаки.

Що проросійські агенти у Франції пишуть про трагедію в "Охматдиті"

Поширення дезінформації прокремлівськими ЗМІ у Франції не тільки спотворює реальність трагічної події, але й посилює страждання жертв атаки. Деякі ЗМІ, як-от Reseau International, RT, Sputnik, RRN, Stratpol і NewsNet, повідомляли лише російську версію, не посилаючись на офіційну версію, заяви України чи аналіз фактчекерів.

Головною метою прокремлівських ЗМІ у Франції було поширення російської версії про те, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120. Звичайно, це неправдива інформація. А те, що це була російська ракета Х-101, підтверджується її формою на відео та уламками на місці падіння. Але ось що написала прокремлівська французька газета Reseau International:

Жалюгідна брехлива пропаганда атлантистських мерзотників в черговий раз виявилася фейком: атака на київську дитячу лікарню 8 липня 2024 року була здійснена не російською ракетою, а стала результатом осічки українсько-атлантичної системи протиповітряної оборони... Реальність така, що це була ракета AIM-120 з зенітної системи НАТО NASAMS.

https://reseauinternational.net/fact-checking-de-lattaque-de-lhopital-pediatrique-de-kiev-du-08-07-2024

При цьому прокремлівське ЗМІ посилається на анонімний франкомовний телеграм-канал infodefenseFRreserve, який першим поширив цю дезінформацію.

https://t.me/infodefenseFRreserve/4376

Ці матеріали були підготовлені такими авторами, як Венсан Гуйсс та Ерван Кастель. Вони підібрали дезінформацію з російських та англомовних джерел, які просувають кремлівські наративи та фейки. Ці пропагандисти намагаються перекласти відповідальність за російський удар на Україну і не ставлять жодних питань про те, що Росія обстрілювала ракетами українські міста.

Дезінформаційні спроби очолили ключові російські державні міжнародні багатомовні пропагандистські платформи – RT і Sputnik, заборонені в ЄС за поширення дезінформації та підтримку війни Росії проти України.

У статтях RT цитуються слова прессекретаря Путіна Пєскова, який звинувачує українські зенітні ракети:

Кремль підкреслив 9 липня, що Росія ніколи не завдає ударів по цивільних цілях, засудивши падіння української зенітної ракети на дитячу лікарню в Києві. "Мова йде про падіння протиракетного снаряда",

– наполягав Дмитро Пєсков, підкреслюючи, що російська армія ніколи не завдає ударів по цивільному населенню.

Удари наносяться по об'єктах критичної інфраструктури військового призначення, так чи інакше пов'язаних з військовим потенціалом режиму,

– традиційно збрехав він.

Sputnik пішов за партнерами з пропагандистської медіамережі, що належить Кремлю.

Росія завдає ударів тільки по цілях, пов'язаних з військовим потенціалом Києва, запевняє Дмитро Пєсков. Міністерство оборони Росії раніше заперечувало заяви про те, що цивільні об'єкти в Україні стали мішенню для російських ударів. За даними міністерства, збитки, завдані в понеділок, були спричинені падінням української протиракетної системи.

https://fr.sputniknews.africa/20240709/la-russie-ne-frappe-que-les-cibles-ayant-trait-au-potentiel-militaire-de-kiev-assure-dmitri-peskov-1067429699.html

Ці неправдиві повідомлення про трагічну подію були поширені кількома іншими проросійськими ЗМІ: NewsNet, Stratpol та RRN.

Обстріл лікарень: Пєсков звинуватив Київ у "кривавих" піар-акціях.

http://www.newsnet.fr/252241

Москва звинувачує американську ракету у влученні в дитячу лікарню в Києві. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що підтверджено факт попадання ракети зенітно-ракетного комплексу NASAMS на територію дитячої лікарні в Києві. Так вона прокоментувала руйнування медичного закладу "Охматдит".

https://stratpol.com/moscou-accuse-un-missile-americain-detre-tombe-sur-un-hopital-pour-enfants-de-kiev

З огляду на силу удару, більш ймовірно, що будівля була уражена українською зенітною ракетою. Форма ракети відповідає американській AIM-120 системи ППО NASAMS.

https://rrn.media/fr/lotan-se-desaffectionne-de-lukraine

Проросійський сайт Egalite et Reconciliation, очолюваний ультраправим конспірологом Аленом Соралем, не підтримав цю заяву, але й не засудив російську атаку. З іншого боку, він згадує версію Кремля і намагається пом'якшити провину Росії, маніпулюючи порівнянням між російськими ударами по Україні та ізраїльськими ударами по Газі.

(Російський ракетний удар) Для західної преси, хоча Росія захищається, звинувачуючи в цьому черговий удар американської системи протиповітряної оборони, дійсно є воєнним злочином. Однак події, які відбувається в Газі майже щодня і не викликають такого ж резонансу, схоже, "запускають" великий саміт НАТО у Вашингтоні, повертаючи Росію в табір абсолютного зла.

https://egaliteetreconciliation.fr/La-Russie-a-t-elle-decide-de-bombarder-massivement-les-villes-76140.html

Російський ракетний удар по дитячій лікарні в Києві вкотре показав, що військові операції Росії регулярно супроводжуються дезінформацією та поширенням неправдивих версій подій. Отже, це ще раз доводить, що подібні гібридні атаки вимагають високої пильності та оперативної протидії дезінформації в кризових ситуаціях.