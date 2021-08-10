Такое мнение в эфире авторской программы Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале высказал спортивный журналист Константин Андриюк. По его словам, спорт в России никогда не был и не будет вне политики.

Читайте также В России спорт никогда не был и не является вне политики, – Андриюк о ситуации с Магучих

Что может означать совместное фото спортсменок

Он отметил, что фотография спортсменок может означать попытку начать манипулировать Магучих.

Если наша Ярослава Магучих оказывается рядом с россиянкой, у меня есть огромные подозрения, что все это делают специально, чтобы ее затянуть в это и после того манипулировать,

– отметил Андриюк.

Он отметил, что украинские олимпийцы должны понимать, что со стороны России происходит системная политическая обработка и пропаганда.

"Должен признать, что вся критика в сторону украинцев, которые "держатся за ручки" и обнимаются с теми людьми, которые в плену российско-кремлевских пропагандистов... Мне наших олимпийцев жалко. Чем быстрее им это донесут, даже через публичное осуждение, тем лучше будет для нашей страны", – отметил спортивный обозреватель.

Скандал с Магучих: что известно

На Олимпиаде-2020 в Токио украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль за прыжки в высоту. В то же время россиянка получила "золото".

После окончания соревнований спортсменки обнялись и накрылись флагами.

На такие действия отреагировали в Минобороны. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, спортсмены должны понимать, что в Украине продолжается война.

Украинский каратист Станислав Горуна вступился за девушку, заявив, что спорт – вне политики.

Также вступился за Магучих и мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что действия спортсменки являются большой ошибкой, но ее можно исправить.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео