Таку думку в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа і Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі висловив спортивний журналіст Костянтин Андріюк. За його словами, спорт в Росії ніколи не був і не буде поза політикою.

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Що може означати спільне фото спортсменок

Він відзначив, що світлина спортсменок може означати спробу почати маніпулювати Магучіх.

Якщо наша Ярослава Магучіх опиняється поруч з росіянкою, у мене є велетенські підозри, що все це роблять спеціально, щоб її затягнути до цього й після того маніпулювати,

– зазначив Андріюк.

Він наголосив, що українські олімпійці повинні розуміти, що з боку Росії відбувається системна політична обробка та пропаганда.

"Повинен визнати, що вся критика в бік українців, які "ручкаються" й обіймаються з тими людьми, які в полоні російсько-кремлівських пропагандистів… Мені наших олімпійців шкода. Чим швидше їм це донесуть, навіть через публічний осуд, тим краще буде для нашої країни", – відзначив спортивний оглядач.

Скандал із Магучіх: що відомо

На Олімпіаді-2020 у Токіо українська спортсменка здобула бронзову медаль за стрибки у висоту. Водночас росіянка отримала "золото".

Після закінчення змагань спортсменки обійнялись та накрилися прапорами.

На такі дії відреагували в Міноборони. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, спортсмени повинні розуміти, що в Україні триває війна.

Український каратист Станіслав Горуна заступився за дівчину, заявивши, що спорт – поза політикою.

Також заступився за Магучіх і мер Дніпра Борис Філатов. Він зауважив, що дії спортсменки є великою помилкою, але її можна виправити.

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