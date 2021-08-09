Такое мнение в эфире авторской программы Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале озвучил спортивный журналист Константин Андриюк. Впрочем, некоторые украинские спортсмены и чиновники внушают мантру о том, что "спорт вне политики".

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"В России спорт никогда не был, не является и не будет вне политики в ближайшие десятилетия", – заявил Андриюк.

Обратите внимание! Совместное фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020 стало поводом для скандала. На спортсменку полилась волна критики, а отдельные спортсмены и чиновники стали на ее защиту.

Пропаганда на Олимпиаде в Рио

Спортивный журналист следил не только за Олимпиадой-2020, но и за играми 2016 года в бразильском Рио. Тогда российская пропагандистка Ольга Скабеева попала на самолет с украинскими легкоатлетами и записала ряд интервью.

"Она попереписывала интервью прямо в самолете с украинскими спортсменами и выдала сюжет о том, что никакой войны нет, что спорт – это друзья, мир, братья", – рассказал Андриюк.

Не только на Олимпийских играх в Рио, но и на всех других соревнованиях, российские пропагандисты следили за украинцами. Их спортсмены везде тянули украинских олимпийцев в свои объятия, фотографировали и использовали фотографии для манипуляций.

"Если украинские олимпийцы сейчас, в 2021 году этого не понимают, мне трудно чем-то им помочь", – отметил Андриюк.

Магучих стала еще одной темой для манипуляций

Спортсменка Ярослава Магучих, которая формально является представительницей Вооруженных сил Украины, оказалась рядом с Марией Ласицкене, капитаном российской армии. Журналист убежден, что произошло это неслучайно.

"Все это делается специально, чтобы притянуть ее к этому и затем манипулировать", – подчеркнул Андриюк.

По его словам, с Ласицкене уже могли провести "политическую обработку", потому что в России всегда манипулируют спортом.

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Критика олимпийцев

Журналист объяснил, что может понять наличие совместных тренировок и подготовки у олимпийцев. Украинцы общаются с россиянами на их языке, ведь ни один россиянин на украинском не разговаривает.

Но рассказывают о том, что "один язык",

– подчеркнул Андриюк.

Он добавил, что на украинских спортсменов, которые держались за ручки и обнимались с людьми, которые оказались в плену кремлевских пропагандистов, полилась большая критика. В определенной степени олимпийцев жаль, но это – единственный способ для них понять главный месседж.

"Чем быстрее им это донесут, даже через публичное осуждение, тем лучше будет для нашей страны", – резюмировал Андриюк.

Полный выпуск программы "Между прочим" за 9 августа 2021: смотрите видео